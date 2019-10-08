長假期現「撳錢潮」 港匯低見7.8449

遠期匯率再穿弱方保證

於聯匯制度下，港元現貨匯價理論上僅於7.75至7.85之間波動，若觸發強方或弱方兌換保證，金管局將入市干預，確保匯價維持於該範圍內。港元12個月遠期對上一次跌穿7.85水平為今年8月底，當時金融管理局副總裁李達志解釋，指港元遠期匯率因流動性較低而一直比現貨匯率較為波動，穿越強方或弱方兌換保證時有發生，即使超越7.85都不會影響港元現貨匯率的穩定或聯匯制度的有效運作。

調查指人幣年底跌至7.2

另外，中美貿易戰持續拉据，路透社調查顯示，市場預計人民幣兌美元年底前將跌至7.2，達10年新低。路透社9月24日至10月3日訪問超過60名外匯分析師的調查顯示，人民幣兌美元至今年底將跌約1%，達到超過10年低位的7.2水平；並預料至明年3月，人民幣兌美元仍將徘徊該水平，而至明年10月則預測將達7.16。不過，對於1年後人民幣匯率的走勢，分析師有較大分歧，過半受訪者預期人民幣將進一步下滑，有29位預計人民幣將上漲。