周末局勢緊張 港股假後開市受考驗

外圍做好 市場聚焦中資股

京華山一研究部主管彭偉新表示，留意到最近市場上有一批資金在支撐港股表現，但奈何本地股並非這些資金青睞的目標，他們更屬意騰訊（0700）及其他保險股等，因此本地股股價仍會受壓。不過，他續指出，在這批資金支持下，恒指整體跌幅不會太誇張，估計在100至200點之間，收盤前會「夾返上去」。

彭偉新：仍有資金撐恒指

第一上海首席策略師葉尚志則認為，雖然本地內部不穩定情况持續，但在外圍因素如市場對美國減息預期升溫及A股於假期後開市等消息利好下，相信能支撐港股表現。但是他強調，市場的焦點會着眼在中資股，本地股的弱勢仍未能扭轉，預期後市會在25,500至26,500點附近上落。

港鐵（0066）因應站內設施受到破壞，在過去3日宣布關閉多個車站，同時縮短營運時間。當被問及港鐵股價會否因此受影響，彭偉新指出 ，公司主要收入來自物業銷售，除非整體樓價出現明顯跌幅，否則對港鐵股價沒有太大影響。而葉尚志則表示，港鐵作為本地避險股的角色減弱，預料公司股價將持續受壓。港鐵上周五收市報43.65元，跌1.91%。

葉尚志： 港鐵零售股料受壓

在鐵路不通商場不營業的情况下，本港過去3日變相實施宵禁，對於本地零售股表現，葉尚志認為，相關股份前景並不樂觀，根據剛過去的「十．一黃金周」情况來看，訪港客明顯減少，對零售業會是新一輪的打擊。