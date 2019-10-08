經濟
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港航削部分長途航班

【明報專訊】因應本港社會運動持續，訪港旅客及港人出遊的需求繼續疲軟，原本已陷入財困的香港航空，近日大削長途航班，當中香港往三藩市的航班已於上周五（4日）起已停飛，往洛杉磯及溫哥華的航班亦減少。

三藩市長春塞班島航線月內停飛

本報向港航查詢航班調整相關情况，公司回覆，前往三藩市、長春及塞班島的航班均已經或將在本月內停飛。當中香港往三藩市的航班於上周五（4日）正式停航，涉及的班次為HX60，原本每周有4班直飛航班；香港飛往長春航班將於10月27日起停航，涉及的班次為HX422，原定每逢周一及周四提供服務；同時會取消今年12月17日前所有由香港出發往塞班島的航班，相關航線由2016年7月開始營運，原定每逢周三及周日提供服務，涉及的班次為HX076。

雖然港航未有正式公布削減航班班次的數目，但根據公司官方訂票網站顯示，有部分長途航班的數目都在12月中較8月時有所減少。其中，港航直飛往洛杉磯的航班班次由8月中每周7班，減少至每周4班；前往溫哥華的直飛航班班次則由8月中每周7班，12月中會削至每周5班（見表）。

事實上，除了本地的航空公司在最近數月面臨經營困難外，有外國航空公司亦聲稱其業務受到負面影響。較早前，澳洲航空（Qantas Airways）宣布，受客運需求下降打擊，來往香港的航線將改用較小型的飛機。香港航空公司代表協會（BAR）上月初一度致函機管局及運房局，促請機場提供收費寬免，相關部門當時僅回覆已收悉有關信件，政府各部門以及機管局會密切留意航空業界的情况，並會適時考慮合適的緩解措施，惟至今仍未有進一步落實減費的消息。

訪港旅客續減 8月人次按年挫四成

根據旅發局公布的訪港旅客數據，8月訪港旅客人次僅359萬，人次較去年同期減少39.1%，其中內地訪港客更按年大跌42.3%，長途地區如美國、英國等地訪港旅客人次錄得25.5萬，按年減少20%；機管局在上月初公布機場8月客運量錄得600萬人次，按年減少12%。

跟隨國泰宣布下調冬季運力

國泰航空（0293）早前公布，8月離港客運量減少12%，訪港客運量較去年同期減少38%，所以國泰率先在上月11日公布，減少今年冬季季度運力增長，由原先計劃超過百分之6的增幅調整為略低於去年同期的水平；香港航空則緊隨其後宣布，因應目前市場情况，已暫時調低9月至12月的運力達9%，航班數量亦下調7%。

相關字詞﹕三藩市航班 客運數據 國泰航空 香港航空

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