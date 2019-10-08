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FT：匯控再裁萬人 主要目標歐洲高管 券商指遣散費或達55億 恐拖累第3季業績

【明報專訊】匯豐控股（0005）繼8月確認全球裁員2%後，據英國《金融時報》（FT）報道，該行計劃作出近年最激進裁員計劃，額外裁減10,000名員工，約佔截至上半年23.8萬名全球員工的4.2%，開刀對象主要為歐洲高薪主管，目的是應對脫歐及長期持續的貿易戰影響。投行花旗估計，上半年大幅裁員或造成高達7億美元（54.6億元）的遣散費，拖累第三季業績重組成本增加。即使頻傳裁員，匯控倫敦股價先跌後升。

發言人拒評 倫敦股價先跌後升

《金融時報》引述消息人士表示，今次萬人裁員計劃預計將與稍後的第三季季績同時公布，亦是匯控近年最大規模裁員的一次。據稱，新一輪成本削減措施由臨時集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）操刀，祈耀年原為匯控環球工商金融行政總裁，今年8月原行政總裁范寧（John Flint）突於匯控中期業績放榜前辭職後頂上。匯控亦隨即公布在全球裁減人手，今年裁減約2％員工，即約4750人。匯控發言人對《金融時報》報道不予置評。

另外，據彭博社報道，祈耀年上任翌日便與高級經理層進行首次電話會議，並表示希望在未來數月能減少工作流程，採取更多行動，並將重點應放在增長之上。而自8月范寧突然離開匯控後，已接連出現另外兩名高層大地層，更傳出與「出賣華為」（見另稿）有關，更牽扯到前大股東中國平安（2318）上，令市場憂慮匯控前景。

外媒：近年最大規模 原定季績公布

對於匯控頻頻開刀節流，據彭博社引述花旗分析師對此表示歡迎，並指祈耀年專注於盈利能力，而匯控在歐美有結構盈利挑戰，裁員可能是合適之舉，惟對於匯控仍然審慎，皆因匯控仍面對低利率、本港及亞洲增長放緩，以及收緊普通股權一級資本比率（CET1）的影響，對於匯控仍維持「沽售」評級。花旗又預料匯控在宣布第三季業績時可能公布重組成本增加，因為單是上半年遣散費用已高達7億美元。該行續稱，在近期於英國舉行的營銷會議上，匯控宣布可能大規模裁員，以及目前香港騷亂所帶來的後果，都是投資者討論的話題。

花旗稱合適 歐美有結構盈利挑戰

事實上，匯控與其他歐資行一樣，由於低利率、經濟放緩一直拖累銀行業前景，相反亞洲業務則節節上升。據8月彭博社引述消息人士時表示，亞洲地區已成為匯控最大盈利貢獻地區，並其上半年稅前盈利達八成。匯控亦一直在亞洲投放資源，特別是中國。而主席杜嘉琪（Mark Tucker）更是大推手，包括在匯控考慮收購英資保險集團英傑華（Aviva Plc）的亞洲業務上。所以匯控亦致力在亞洲擴張，即使中美貿易戰和香港示威活動下，該行上個月仍表示堅持在2022年前亞洲財富業務增聘600名人手。據了解，匯豐於香港約有31000名員工，當中恒生員工約佔1萬名。

明報記者 方楚茵

相關字詞﹕花旗 重組成本 遣散費 范寧 祈耀年 裁員 匯控

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