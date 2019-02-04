上月車位註冊不足200宗 逾10年最差

金額按月大跌65％

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，上月份整體住宅車位買賣合約登記（包括一手及二手）僅錄得199宗，總值3.66億元，較8月的465宗及10.38億元分別下跌57.2%及64.7%，期內發展商暫停推售車位，上月一手車位登記僅53宗及1.39億元，較今年高位（4月份286宗及7.74億元）顯著回落。加上整體樓市轉淡，影響二手車位交投，全月僅146宗註冊及2.27億元，令整體車位登記宗數為2009年2月份133宗後，首次跌穿200宗水平，並為超過10年的按月新低，金額則為2016年3月3.1億元後，首次跌穿4億元水平，並為3年半按月新低。

工廈註冊按月減42%

另香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，9月各類非住宅物業錄471宗註冊，較8月的834宗減少約43.5%，連跌5個月，兼是自2009年2月以後逾10年新低，其中工廈9月錄110宗註冊，較8月的188宗減少約41.5%；商廈9月錄46宗註冊，較8月的58宗減少約20.7%；舖位市場9月錄86宗註冊，較8月的82宗則微增約4.9%；而純車位及其他類別方面，9月錄229宗註冊，較8月的506宗減少約54.7% 。