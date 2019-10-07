十大屋苑周末3宗成交 9周最差 《禁蒙面法》後僅嘉湖山莊新都城開齋

明報記者 林尚民

祥益地產分行經理謝利官表示，上周六《禁蒙面法》實施當晚，嘉湖山莊賞湖居3座高層E室，實用448方呎，以500萬元售出，較叫價530萬元減價30萬元，實呎11,161元。他表示，雖然社會氣氛仍然緊張，但新買家為外區租客，有實際住屋需要，而業主願意即場減價，故決定即睇即買。原業主於2002年以120萬元購入，持貨17年帳面獲利380萬元或3.1倍。

嘉湖3房618萬元成交

另中原地產分行經理曾芷妍稱，嘉湖山莊景湖居9座低層B室，實用630方呎，三房套房間隔，以618萬元成交，實呎9810元，原業主於2008年以158萬元購入，持貨11年帳面獲利460萬元，賺幅2.9倍。

YOHO Town成交價見今年新低

事實上，市場交投淡靜，即使錄得買賣，大都以低價售出，市場消息指，元朗YOHO Town一個實用393方呎的2座低層B室，最新以571.8萬元售出，實呎14550元，以成交價計，為屋苑今年新低。原業主於2007年以153萬元購入，持貨12年帳面獲利418.8萬元，賺幅2.7倍。

業主減價60萬沽淘大

另外，利嘉閣地產高級經理鮑允中表示，九龍灣上車盤淘大花園G座中層6室，實用390方呎，叫價660萬元，最終減價至600萬元易手，實呎15,385元，成為《禁蒙面法》立法後九龍灣首宗成交。原業主於2010年以213萬元購入，現帳面獲利387萬元，賺幅1.8倍。

居屋上季註冊量大跌52％

美聯物業綜合土地註冊處資料顯示，第三季二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄810宗，按季下跌約52.2%，金額約43.6億元，按季下跌約51.2%，均為3季最低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，若以金額劃分，第三季二手居屋註冊量中，400萬元或以下個案按季跌幅最大，錄91宗，比起第二季215宗少約57.7%。若以第三季二手註冊量最多的十個居屋計算，季內合共錄得147宗登記，按季下跌約50.3%，當中跌幅最大為麗晶花園，錄得17宗登記，按季大減約69.1%。