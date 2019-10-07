高盛：5G短期內無法提供新功能

指焦點新功能都毋須5G

Rod Hall表示，直至2020年，5G仍無法為消費者提供太多服務。「 5G僅為一個用於推銷的品牌，而非功能， 5G不會為即時用戶提供更多實用的功能」。他以市場期待明年推出的新型號iPhone為例，市場關注的焦點功能依然是擴增實境（AR）、新設計以及更新的鏡頭；加上大多數智慧型手機的用途，包括社群媒體、串流影音和遊戲，實際上都不需要5G功能。

KeyBanc Capital Markets指出，相對於先前的3G和4G，科技龍頭們對利用5G推廣缺乏興趣。5G標榜速度較目前的4G LTE網路快10至40倍，同時具有較低的延遲性和高速率數據傳輸，但facebook虛擬實境部門Oculus首席技術官John Carmack表示，虛擬實境（VR）並不需要即時數據傳輸技術中的所有功能，因此它並不是5G最理想的選擇。

內地三大運營商本月公布5G收費

不過，內地用戶對搶先使用5G服務仍然抱有期待，內地三大運營商陸續上月開始陸續開放5G套餐預約，並且推出不同預約優惠。有內地傳媒報道指出，中移動（0941）、中電信（0728）及聯通（0762）三大運營商將於本月公布5G收費詳情並正式開售。

截至10月3日止，三大運營商5G套餐預約總量高達805萬人。其中，中移動5G套餐預約人數已經突破496萬人，佔總預約量逾六成；中電信、聯通預約通道9月29日正式開啟，預約用戶分別為156萬人及153萬人。