積金局主席黃友嘉：「積金易」平台年底招標

目標2022年分階段啟動

黃友嘉表示，當所有強積金的行政工作集中由「積金易」平台處理後，加上平台只會以收回成本的原則運作，相信可扭轉行政費平均佔強積金管理費四至五成的情况。

他表示，現行強積金制度和運作模式是建基於20年前的商業營運概念，主要以支票交收及實體報表為骨幹建設，並依賴各受託人各自提供的行政平台操作。此模式問題癥結在於倚重人手處理及紙張交易，加上非標準化工序，令行政成本高昂等問題。「積金易」則可帶來轉變，將行政程序標準化、精簡化及自動化，令困擾多年的問題迎刃而解。

黃友嘉指出，強積金業界每年處理最少3,000萬項交易程序，當中有65%仍採用紙張往來或以支票處理。據其日常接觸的中小企僱主，很多都樂於在日常業務中使用數碼工具，相信將來亦能輕易掌握「積金易」平台的運作模式。

指可減低強積金行政費

例如透過「積金易」平台連接如「轉數快」這類接通香港所有銀行以及支援24/7跨行即時轉帳的系統，處理強積金供款和交易，便可減低處理時間及人手工序，從而提高企業效率及節省開支，更可避免因出錯違規被罰的機會。

至於計劃成員方面，在長達三、四十年的工作生涯中只須用一個強積金用戶名稱及密碼登入平台，便能一站式、輕鬆快捷地管理強積金等。