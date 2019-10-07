銀泰泊阿里碼頭 成功拓線上

阿里的報告顯示，今年內地黃金周期間，銀泰百貨旗下「喵街」應用程式（mobile App）線上訂單錄得大幅增長，「夜間訂單」更是錄得按年增加6倍的增幅。所謂夜間訂單，即商場打烊時間內，客戶可通過App落單，再收取貨品。資料顯示，銀泰以夜間11點至2點間落單人數最為多。此外，銀泰亦開設「雲店」，店內導購不多，顧客主要通過電子屏幕了解產品信息，貨品直接快遞到家，甚至可於2小時內送達。

官媒讚「第一家不打烊百貨」

內地網購興起，實體百貨行業逐漸式微。銀泰為免成為夕陽產業，在2013年引入阿里投資，阿里主席張勇亦都曾經現身銀泰上市時的管理層。傳媒亦報道，銀泰百貨創始人沈國軍與馬雲交情不淺。銀泰隨後成功轉型，推出手機程式，連接網購及送貨服務，被內地官媒點名讚揚為內地「第一家不打烊的百貨」。

此外，據阿里的報告顯示，10月1日當天，天貓成交額前十名美妝品牌中有8個是國貨品牌。同時，「銀發一族」光顧亦多，不但點外賣、懂網購、愛旅游，也願意在中高端體檢和醫療美容上花錢。