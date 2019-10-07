黃金周內地客外遊目的地 港跌兩位排第5

日本泰國韓國排頭3位

報告引述阿里巴巴旗下旅遊平台飛豬數據，指出今年「十一」內地客出行地點中，東南亞4小時飛行圈受到熱捧，而平台上最受歡迎的出境目的地前五名分別為日本、泰國、韓國、馬來西亞及香港，本港依然榜上有名。不過早前旅發局公布，今年8月訪港旅客數字曾按年大跌近四成，外界預計黃金周實際不容樂觀。同時今年出行新加坡、西班牙、印尼的內地客人數亦錄得高於50%的升幅，可見其偏好的海外地點逐漸多元化。

建國70周年 興起「紅色旅遊」

適逢中國成立70周年，今年「愛國遊」成為內地旅遊市場熱門。紅色旅遊，即前往中國共產黨歷史相關紀念地的旅遊，帶動有關城市酒店預訂量錄得大幅增長。根據飛豬數據，由10月1日至3日，內地前十大紅色旅遊目的地酒店預訂量按年急增3倍，十座城市分別為延安、石家莊、吉安、重慶、南昌、湘潭、遵義、北京、徐州及嘉興，其中既有共產黨「起義」的城市，亦有毛澤東故居所在地等。而早在8月，旅客於飛豬上搜索「紅色旅遊」的次數就已按年升2倍。

除到訪愛國名勝地，「十一」國內亦掀起「愛國消費」。報告顯示，10月1日當日於天貓平台成交額排名前10的美妝品牌中，有8名為國產化妝品品牌。以往天貓每月均會公布美妝用品月成交前十排名，一般國產品牌僅佔半數，而多數時間位居三甲的為外國品牌，如巴黎歐萊雅、SK-II等。另外，有零食品牌亦受惠愛國潮，內地堅果品牌三隻松鼠於黃金周前三日的成交量按年升106%，其中處於三至六線城市的消費者成交量錄得明顯上升。

除衣食住行外，電影亦都要充滿愛國情。報告顯示，「十一」期間內地電影票房前三名均為愛國影片，排名榜首的是中國電影界為國慶而拍攝的《我和我的祖國》，其餘兩名為《中國機長》及《攀登者》。截至10月4日下午5時，三者總計錄得累計票房達33億元人民幣（約36.19億元）。