阜博王揚斌：5G加OTT助媒體變現

中期虧損與併購ZEFR有關

王揚斌稱，雖然集團在今年6月底止中期業績出現虧損，但這主要與建議向ZEFR, Inc.進行與數字媒體版權管理及貨幣化相關的非常重大收購項目，產生交易成本110萬美元，以及加強在TVOD產品的銷售及營銷，並擴大研發有關。王揚斌表示，集團的核心業務收入仍然錄得9.5%增長，加上新購入的ZEFR資產在2018年度的收入多達4000萬美元，一旦日後併表綜合入帳，將較集團原來在2018年度的收入1600萬元倍增，並帶動盈利增長。在新資產加入後，他相信將令集團從事的版權保障及內容變現業務的空間擴大。

據阜博最新股東通函顯示，是次該集團以9000萬美元收購ZEFR,INC.相關資產，在業務交割後一年期間的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）目標為1000萬美元，收購價對收入比率約為9倍。其擬考慮債務融資，並無計劃有任何其他的集資活動。

債務融資外無其他集資活動

阜博原有的數碼指紋技術，亦因為新購入資產加入後而得到加強。王揚斌說，尤其是OTT日趨流行，5G加快內容傳輸速度，將成為日後內容轉售市場的未來。新的方案之引入，更令內容供應商以前靠預售內容的模式得到改變，變成在強化知識保障下，提高直接對消費者銷售的可能性，提供一站式方案。內容供應商因此可以變得比過往更為開放，真正從廣告及客戶付費方面實現分帳，實現收入分成。

盼打開內地收入分成市場

展望將來，他看好亞洲市場的發展，並預期中國市場將變成大市場。他們會重點與網站平台、如為愛奇藝等Apps供應內容的機構合作，打開收入分成的市場，他相信，這有助間接降低該等播放平台採購內容的成本，並預期在今年底可以看到初步成績。同時集團亦將其方案及技術，進一步和更多電視台商談合作。