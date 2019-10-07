金管局澄清無意立《提款法》

重申香港銀行體系十分穩健

金管局表示，留意到有傳言指金管局會訂立《提款法》，限制市民每日提款金額。惟金管局強調絕無此事，並重申香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民的需要，並忠告市民小心分辨流言。

在政府宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，市場已憂慮政府有機會實行外匯管制，財政司長陳茂波則在記者會上表示「絕對不會做」，惟不少市民仍然非常擔憂，除了受嚴重破壞分行暫停服務，不少銀行分行都關門，櫃員機大排長龍，有部分櫃員機更已沒現鈔。

指逾一成櫃員機不能正常運作

其後，金管局呼籲市民不要相信流言，小心核實信息，又表示注意到市民於個別銀行櫃員機輪候提款時間較平常長。銀行已採取措施，適時補充櫃員機和分行的鈔票供應。各銀行有足夠流動資金應付市民需要。該局亦重申本港銀行體系十分穩健，流動資金充裕，資產質素良好，有能力應對不同衝擊。該局不需要也無意改變行之有效的聯匯制度，有能力、資源及決心維持香港貨幣及金融穩定。

在各區示威活動下，金管局在周末曾表示全港約3300部櫃員機中，逾10%、即逾330部受損而不能正常運作。而運作正常櫃員機中，約5%因各種原因有待補充現金，即約150部櫃員機當天沒足夠現金。