港商上海大動作改造商場

在今輪兩條主要大街尋求新變化同時，上海市更有別以往，非一味着重洋化品味，而是更加講求本地個性。即如淮海中路新打造的「TX淮海」創作口號「嗨！一起淮海」，便較本地化，冀吸引更多本地年輕一族注意新的變化，並找來港商在新的街區變革協助策劃。

過去20年一眾港商發起的商場聚集之地南京西路方面，亦密密起革命。隨着當地政府醞釀《後街經濟規劃》，亦紛紛花重本改造翻新。當中恒隆地產（0101）便花重本改造上海恒隆廣場，將品牌店舖打造成跨層店，提高品牌的展示效果及遠觀層次感，並且增加展示空間，提高品牌與消費者之間互動。

太地興業炮製星巴克打卡點

太古地產（1972）及香港興業（0480）聯手炮製的興業太古匯，便開發多層的星巴克烘焙旗艦店，成為吸引遊人朝聖及打卡之地。附近長實（1113）為首的梅龍鎮廣場，亦以影城吸引觀影人注目。相比之下香港市場以連鎖店打造的商場，無論可觀度和可遊性，仍有進一步提升空間。