港商上海大動作改造商場

【明報專訊】上海市國企包括錦江酒店及百聯股份等除了醞釀將人流較靜的淮海中路，變身成新的年輕商業街區之外，另一較著名的街區南京西路，亦不甘示弱，正謀求將周邊的11條街道作《後街經濟規劃》，打造後街經濟，引進國際品牌創造更多消費。港商商場亦正紛紛創造新的賣點及特色，確保淮海中路及南京西路消費人流源源不斷。
在今輪兩條主要大街尋求新變化同時，上海市更有別以往，非一味着重洋化品味，而是更加講求本地個性。即如淮海中路新打造的「TX淮海」創作口號「嗨！一起淮海」，便較本地化，冀吸引更多本地年輕一族注意新的變化，並找來港商在新的街區變革協助策劃。
過去20年一眾港商發起的商場聚集之地南京西路方面，亦密密起革命。隨着當地政府醞釀《後街經濟規劃》，亦紛紛花重本改造翻新。當中恒隆地產（0101）便花重本改造上海恒隆廣場，將品牌店舖打造成跨層店，提高品牌的展示效果及遠觀層次感，並且增加展示空間，提高品牌與消費者之間互動。
太地興業炮製星巴克打卡點
太古地產（1972）及香港興業（0480）聯手炮製的興業太古匯，便開發多層的星巴克烘焙旗艦店，成為吸引遊人朝聖及打卡之地。附近長實（1113）為首的梅龍鎮廣場，亦以影城吸引觀影人注目。相比之下香港市場以連鎖店打造的商場，無論可觀度和可遊性，仍有進一步提升空間。