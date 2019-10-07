藉策展吸人流 推動情感消費

着重消費者體驗 非堆貨供選擇

以近年崛起的韓國眼鏡店Gentle Monster為例，司徒文聰說：「他們在600平方米的店面，將一半面積做Installation（裝裱）及裝置，將展覽與商品互動，以提升人流，反而促進情感式消費，大大提升銷售。」就算是內地的北京故宮，他指亦已開發延伸產品，好好運用故宮本身已有知識產權，令到門票收入由數億元人民幣進一步提升。另外，日本花藝師東信康仁（Azuma Makoto），結合花藝及冰凍技術，開創新的藝術門路，開發永生花藝術品，吸引遊人注目。因此，店舖及商場已不限於傳統舖貨及擺貨供人般選擇，商家可開發及可做的其實還有更多，最終可提升消費者體驗。

除了借助策展，吸引消費者過來看一看之外，司徒文聰還說，目前市場亦正運用不同的科技元素，打造沉浸式（Immersive）體驗。當中他舉例，美國GMUNK便是一例，使用擴增實境等技術來營造空間。