港商參與滬國企商業街活化 引策展型商店 打造後街經濟

明報記者 陳偉燊

隨着淮海東路段有不少新型商場如新世界K11落腳，淮海中路由國企經營的錦江國際購物中心、上海婦女用品商店等國營店所在，即前法租界雁蕩路鄰近復興公園一帶，人流相對較弱，一眾國企正「搞搞新意思」。在上海參與過不少商場改造及更新項目的盈展集團主席兼首席執行官司徒文聰表示，他們正聯同當地國企合作，冀協助將該區改造成新的「TX淮海」，變身成新的年輕潮流消費中心。項目涵蓋錦江酒店集團、百聯股份、淮海集團、益民集團的物業，涉及樓面約8萬平方米。

涉及樓面約8萬平方米

司徒文聰說，今次在新改造街區，擬結合年輕消費模式，着重找來社區領袖與「粉絲」互動，打造成意見領袖（KOL）以至意見消費者（KOC），另外亦使用數碼科技，營造成跨文化、藝術的策展式零售平台。他們採用的口號有別過往着重外國式時尚風格，反而用「嗨！一起淮海」，冀與當地年輕人產生共鳴。新模式有別於過往純擺貨、鋪貨供消費者消費。司徒文聰說：「過往曾經出現過藝術館零售如K11、證大以畫廊作賣點招徠，我們更着重講述故事，甚至利用『故事』作為網絡點子，引來人流，產生消費源頭，並促成情感銷售（Emotional Buying），衍生商機。」而非純開設書店或門店般沉悶。

打造全球首個Team Lab夜蒲點

在新項目內，司徒文聰稱，將聯同多媒體藝術團體Team Lab，打造全球首個Team Lab夜間蒲點。他們更找來參與東京奧運的新媒體數字藝術家真鍋大度，引入人工智能及人面識別技術，捕捉淮海中路街上人物動作，讓人群化身成每晚的數碼化表演。同時亦會和建築師與環保科技發明家黃謙智搞新意思，利用再生物料打造空間，讓消費者自製屬於自己及有個性的產品。凡此種種，他說主要透過和不同品牌合作，創造空間搞藝術，甚至開發藝術品，亦會打通線上線下渠道，結合網上旅行社提供門票銷售，讓人們過來享用咖啡、晚餐及逛街。

隨着TX淮海營造更多空間，司徒文聰不諱言，可提供平台供網紅做現場直播搞直銷平台，甚至創造新的「講場」供年輕人做講師，分享生活點滴及心得，冀打造成新的年輕人聚集地，而非純來消費般簡單。

瑞安房地產執行董事羅寶瑜此前在業績發布會後，接受記者提問時亦指出，集團正留意淮海中路街區的變化，他們本身的項目亦已經推行改造，希望吸引更多年輕消費群。