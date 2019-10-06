大慶凝聚人心 扶貧攻堅迫眉睫

不過，慶典之後，內地還需再度繃「發展弦」。建黨100年的時間節點就在眼前。相比於建國70年，兩個「百年」節點直接對應着全面建成小康社會這一明確的發展任務，而要實現任務，中國還需繼續攻堅，提升國家的「下限」。

內地脫貧標準不斷提高

中國經濟發展的「下限」當前直接體現為貧困人口。只有這一部分人口全部跨過貧困線，中國在建黨100年時，才算兌現此前預設的目標。雖然從數據看，內地每年都有數以千萬計的人口脫貧，但扶貧工作其實很難。

首先，高層不斷給扶貧加壓。1986年內地第一次制定扶貧標準時，只要能讓農民人均純收入達到206元就不算貧困。為了避免扶貧淪落為數字遊戲，官方開始根據物價上漲不斷提升扶貧的「達標」線，到2009年時，這一數據已漲到1274元。按照上述標準，內地農村貧困人口在2010年就已經減少至2688萬人。這意味着，中國在那個時候就可以獲得「提前實現聯合國千年發展目標中的貧困人口減半目標」的榮耀。但畢竟扶貧要的是實際效果，所謂的榮耀不僅沒有實際作用，還可能降低各地的扶貧積極性，為此，內地在2010年自我加壓，將脫貧標準大幅提高92%至2300元。這一舉措一下子讓還未脫貧的人口從2688萬人增加至1.28億人。

工作重點在「造血」非「輸血」

為了高標準的脫貧，很多人付出了汗水和時間甚至是生命，據官方披露，截至2019年6月底，中國共有770多人犧牲在扶貧崗位上。到2018年時，內地在新標準下，再度把農村貧困人口減少至1660萬人。但數量的下降不意味着形式的樂觀，經歷了多年的扶貧工作，尤其是近年來以「攻堅戰」形式開展的高強度脫貧，容易脫貧的民眾的收入都已經成功「越線」，剩下的都是難啃的硬骨頭。

除了扶貧標準的斷提高，官方避免「輸血」而聚焦於提升「造血」能力的要求也是扶貧的難度所在。對於各地官員來說，要完成扶貧任務，其實可以用補貼的方式，在短期內提升貧困戶的收入水平。但是，這種做法不斷無法通過扶貧考核，還會成為其從政路上的重大污點。

扶貧同時「扶志」 避免養「懶人」

在高層看來，輸血脫貧有兩大危害。一方面，讓民眾數據脫貧，一旦走過2020年這一時點，補貼停止，這部分貧困戶會迅速返貧，降低全面小康含金量；另一方面，一旦躺着睡覺就可以脫貧，也會降低其他貧困戶靠勞動脫貧的積極性。

因此，如何以造血的方式為當地民眾找到收入增長的長期模式，將成為地方官員所面臨的挑戰。不過，即便是成功找到模式，但並不是所有人都積極脫貧，在「政府反正不會讓我餓死」的思維下，各地都出現了一些不是不能而是不為的「懶人」。如何在扶貧的同時，做到「扶志」，也成為各地扶貧官員必須去解決的一個難題。

[馮其十 神州新形勢]