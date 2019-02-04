領峯3房800萬 兩個月劈120萬

美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳日出康城領峯7座中層右翼A室新近易手，屬實用面積680方呎套3房戶，原業主於今年7月初起放售，當時叫價920萬元。隨着社會活動升級，加上同區有新盤開售，至今年8月，業主連減兩口價至875萬元，但仍乏人問津。至上月，原業主再度減價至840萬元，隨即獲準買家睇樓，但還價者少。

單位至近日獲一名同區換樓客大幅還價，原業主見放盤多時，加上昨日《禁蒙面法》生效，擔心社會活動影響樓市，故願意再減40萬元，以800萬元易手，較2個月前叫價920萬元少120萬元或13%，折價實呎11765元。同類型單位7座高層右翼C室，實用681方呎，於今年8月以875萬元、實呎12,849元易手，即單位於逾1個月跌8.4%。

新都城兩房實呎跌穿1.5萬

另同區將軍澳新都城則錄低價成交，該單位為3期1座中高層D室，實用470方呎，原業主以750萬元放售，並堅持「零議價」，但《禁蒙面法》生效後，擔心樓價會插水式下跌，主動減價57萬元或7.6%，以693萬元成交，實呎跌穿1.5萬元、只14,745元，較同類單位4座中高層D室，實用470方呎，於今年7月成交價762萬元低約9%。

原業主於2011年2月以344.8萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利348.2萬元或約1倍。將軍澳廣明苑同樣在昨日錄減價成交，該單位為屋苑C座中層3室，實用601方呎，以538萬成交，實呎8,952，原業主累減42萬出售。

傲瀧5514.8萬售1伙複式戶

此外，昨日有發展商因應社會情况，暫停對外開放示範單位，故一手市場成交較疏落，其中新世界（0017）西貢傲瀧昨日售出2伙特色戶，其中一伙為三複式戶，為D座P17室，實用2614方呎，附設349呎平台及589呎天台，成交價5514.8萬元，實呎21,097元。項目自開售至今累售629伙，連同車位銷售，共套現逾178億元。