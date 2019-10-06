Juul廣告策略 傳達「吸煙的進化」

【明報專訊】業界分析Juul的廣告策略，指其跟以往煙草廣告一脈相承。以往的煙草品牌試圖標榜自己的產品比對手「安全」，以說服消費者轉投自己的品牌。駱駝牌（Camel）在1946年的廣告就吹噓，選用駱駝牌的醫生比其他品牌多。在同一年代，好彩香煙（Lucky Strike）則聲稱，旗下產品消除了老式製煙方法所產生的強烈刺激物。雖然Juul的廣告沒有說自己比吸煙健康，但也標榜自己是「吸煙的進化」，向客戶傳達由煙草轉換到電子煙的信息。
派員到校園宣傳「完全安全」
此外，Juul亦派員工到美國校園宣傳避免尼古丁上癮的信息。不過今年7月有學生向美國國會作證時稱，Juul的代表向9年級（相當於香港中學三年級）學生展示其產品，並稱電子煙「完全安全」。目前Juul已停止學校宣傳活動。
更危險的是，不少年輕人在電子煙加入其他物質。《金融時報》上周的評論文章引述美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據，指77%的肺部受損個案，涉及以電子煙吸入大麻提取物THC。販賣THC煙彈的毒販，經常會從中混入維生素E醋酸鹽，可刺激肺部，引起肺炎。只有16%使用電子煙的病者表示，僅吸入尼古丁蒸氣。《金融時報》稱，Juul的煙彈是水基的，含有的化學物質相對較少，而傳統煙草卻可讓人吸入7000種化學物質。
禁電子煙 青少年或轉吸傳統煙
英國皇家內科醫學院估計，從長遠來看，電子煙對健康的危害，是傳統煙草的5％。以此推算，假若每名煙民都轉用電子煙，美國每年長遠仍會有2.4萬人因使用電子煙致死，但數字遠低於美國目前每年48萬人吸煙致死的個案。問題是現在有很多以往從未吸煙的青少年，染上吸電子煙的習慣，未來很可能變成傳統煙草的煙民。不少醫療專家認為，電子煙對健康的確實影響，仍有待長期研究。不過若加強禁制電子煙，又可能影響煙民選用危害相對較少的吸煙方法。