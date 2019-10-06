Juul廣告策略 傳達「吸煙的進化」

派員到校園宣傳「完全安全」

此外，Juul亦派員工到美國校園宣傳避免尼古丁上癮的信息。不過今年7月有學生向美國國會作證時稱，Juul的代表向9年級（相當於香港中學三年級）學生展示其產品，並稱電子煙「完全安全」。目前Juul已停止學校宣傳活動。

更危險的是，不少年輕人在電子煙加入其他物質。《金融時報》上周的評論文章引述美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據，指77%的肺部受損個案，涉及以電子煙吸入大麻提取物THC。販賣THC煙彈的毒販，經常會從中混入維生素E醋酸鹽，可刺激肺部，引起肺炎。只有16%使用電子煙的病者表示，僅吸入尼古丁蒸氣。《金融時報》稱，Juul的煙彈是水基的，含有的化學物質相對較少，而傳統煙草卻可讓人吸入7000種化學物質。

禁電子煙 青少年或轉吸傳統煙

英國皇家內科醫學院估計，從長遠來看，電子煙對健康的危害，是傳統煙草的5％。以此推算，假若每名煙民都轉用電子煙，美國每年長遠仍會有2.4萬人因使用電子煙致死，但數字遠低於美國目前每年48萬人吸煙致死的個案。問題是現在有很多以往從未吸煙的青少年，染上吸電子煙的習慣，未來很可能變成傳統煙草的煙民。不少醫療專家認為，電子煙對健康的確實影響，仍有待長期研究。不過若加強禁制電子煙，又可能影響煙民選用危害相對較少的吸煙方法。

[企業地球村]