美收緊規管 電子煙陷危機 萬寶路母公司合併計劃泡湯

資料來源：《金融時報》、《時代周刊》、《華爾街日報》

美國政府對傳統煙草收緊規管之際，對電子煙卻網開一面，醞釀了一場新的健康危機。根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據，全美與電子煙相關的肺部受損個案已增至1080宗，當中18人死亡。像其他國家一樣，美國禁止電視及其他類型的煙草廣告，不過它未禁止Juul等電子煙品牌向全國打廣告。Juul一系列以年輕模特兒在鏡頭前把玩Juul電子煙的廣告，被質疑是向年輕人宣傳電子煙，而非向有意減少吸煙的煙民提供其他選擇。

青少年電子煙民急增 全美逾400萬

業界甚至找來名人及網紅在社交媒體發帖，令青少年以電子煙為時尚的象徵。監管的寬鬆，也加劇了電子煙的禍害。在美國，電子煙的尼古丁含量比歐洲許可的更高，而且可添加不同口味。雖然美國也禁止零售商向18歲以下人士銷售電子煙，但據估計Juul在美國的銷售中，80％來自薄荷等青少喜愛的口味。去年11月，美國食品及藥物管理局（FDA）公布調查數據，指接近21％高中生在受訪前一個月曾使用把尼古丁氣化的電子煙，比例較前一年上升78%，使青少年濫用電子煙的嚴重性漸受關注。根據聯邦衛生官員的初步報告，高中生定期使用電子煙的比例，在今年已躍升至27.5％。這意味超過400萬美國青少年是電子煙民。

健康事故急增 CDC發警告

雖然Juul不是唯一在美國銷售的電子煙，但它很大程度掀起今次電子煙潮流，其目前控制約50％市場份額。在Juul的產品於2015年面世以前，電子煙上市約有10年，但沒有流行起來。Juul的新型電子煙外形像USB手指，被視為電子煙中的iPhone，有別於以往笨重的設計。每支Juul電子煙配上的煙彈可吸200口，其釋出的液體氣化尼古丁，相當於20包煙的尼古丁含量。根據CDC的數據，Juul在2016年其首個完整的年度，出售了220萬個電子煙設備，翌年更賣出1620萬個。

沃爾瑪停售 三藩市已禁售

由於使用電子煙引發的健康事故不斷增加，CDC已警告所有美國人考慮停止使用電子煙。衛生當局正調查一系列與吸食電子煙有關的疾病和死亡案例。美國聯邦貿易委員會（FTC）亦表示，正向Juul在內的6家電子煙公司索取信息，以研究其產品的銷售、推廣和促銷方式。目前沃爾瑪停售了電子煙，三藩市已採取禁售，其他地方政府也在採取行動。Juul已宣布停止為產品宣傳，在有爭議的產品獲得聯邦監管機構批准前，不會阻止美國政府禁止調味電子煙的計劃。

[企業地球村]