美收緊規管 電子煙陷危機 萬寶路母公司合併計劃泡湯

【明報專訊】由於健康風險等因素，傳統的煙草銷量近年持續下跌，萬寶路母公司奧馳亞集團（Altria Group）另覓出路，去年斥128億美元（約998億港元）購入電子煙品牌Juul的35%股份。不過隨着電子煙在美國陷入健康危機，奧馳亞（原稱菲利普莫里斯，Philip Morris）與其於2008年分拆出去的菲利普莫里斯國際（PMI）重新合併的計劃終止，也導致Juul行政總裁伯恩斯（Kevin Burns）下台。美國政府亦一反以往對電子煙的放任態度，開始收緊規管，陸續有州份禁止銷售調味電子煙，麻薩諸塞州更在上月底宣布禁售所有電子煙4個月。整個電子煙行業正陷入危機。
資料來源：《金融時報》、《時代周刊》、《華爾街日報》
美國政府對傳統煙草收緊規管之際，對電子煙卻網開一面，醞釀了一場新的健康危機。根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據，全美與電子煙相關的肺部受損個案已增至1080宗，當中18人死亡。像其他國家一樣，美國禁止電視及其他類型的煙草廣告，不過它未禁止Juul等電子煙品牌向全國打廣告。Juul一系列以年輕模特兒在鏡頭前把玩Juul電子煙的廣告，被質疑是向年輕人宣傳電子煙，而非向有意減少吸煙的煙民提供其他選擇。
青少年電子煙民急增 全美逾400萬
業界甚至找來名人及網紅在社交媒體發帖，令青少年以電子煙為時尚的象徵。監管的寬鬆，也加劇了電子煙的禍害。在美國，電子煙的尼古丁含量比歐洲許可的更高，而且可添加不同口味。雖然美國也禁止零售商向18歲以下人士銷售電子煙，但據估計Juul在美國的銷售中，80％來自薄荷等青少喜愛的口味。去年11月，美國食品及藥物管理局（FDA）公布調查數據，指接近21％高中生在受訪前一個月曾使用把尼古丁氣化的電子煙，比例較前一年上升78%，使青少年濫用電子煙的嚴重性漸受關注。根據聯邦衛生官員的初步報告，高中生定期使用電子煙的比例，在今年已躍升至27.5％。這意味超過400萬美國青少年是電子煙民。
健康事故急增 CDC發警告
雖然Juul不是唯一在美國銷售的電子煙，但它很大程度掀起今次電子煙潮流，其目前控制約50％市場份額。在Juul的產品於2015年面世以前，電子煙上市約有10年，但沒有流行起來。Juul的新型電子煙外形像USB手指，被視為電子煙中的iPhone，有別於以往笨重的設計。每支Juul電子煙配上的煙彈可吸200口，其釋出的液體氣化尼古丁，相當於20包煙的尼古丁含量。根據CDC的數據，Juul在2016年其首個完整的年度，出售了220萬個電子煙設備，翌年更賣出1620萬個。
沃爾瑪停售 三藩市已禁售
由於使用電子煙引發的健康事故不斷增加，CDC已警告所有美國人考慮停止使用電子煙。衛生當局正調查一系列與吸食電子煙有關的疾病和死亡案例。美國聯邦貿易委員會（FTC）亦表示，正向Juul在內的6家電子煙公司索取信息，以研究其產品的銷售、推廣和促銷方式。目前沃爾瑪停售了電子煙，三藩市已採取禁售，其他地方政府也在採取行動。Juul已宣布停止為產品宣傳，在有爭議的產品獲得聯邦監管機構批准前，不會阻止美國政府禁止調味電子煙的計劃。