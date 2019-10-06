WeWork創辦人被指賣屋還債

報道指出，起初Neumann冀透過上市所發行的新股或出售舊股所得的現金償還貸款，但WeWork上市失敗，Neumann須和貸款方考慮其他方案。

新「願景基金」規模或遠低年初

另外，今年1月WeWork的估值為470億美元，但WeWork招股反應不如預期，估值被大削至100億美元，作為抵押品的WeWork股票或會出現折讓，在上述情况下，貸款方會要求借款人追加抵押品。WeWork、摩根大通、瑞銀及瑞信均拒絕評論。WeWork上市失敗亦拖累主要股東軟銀的計劃。有外電指出，由孫正義主導的軟銀集團，正計劃籌組第二期「願景基金」。

早前WeWork決定放棄上市後，孫正義收到有關推遲第二期「願景基金」的建議，但他拒絕了，不過有知情人士稱，這隻新基金的規模將遠低於今年7月所宣布的1080億美元。