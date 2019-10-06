港交所傳加價增現金比例購倫交所

須在10月9日前提交正式報價

該報稱，近日港交所積極與倫交所股東見面，但股東希望港交所把報價提升至每股90至100英鎊之間，而港交所很可能在下周提出上述報價，並應投資者要求，增加該收購案的現金部分。

上月中，港交所對倫交所的初始報價為每股83.61英鎊，當中包括每股20.45英鎊，及每股倫交所股份換取2.495股港交所新股。當時收購溢價約23%，但隨着港交所股價下跌，而倫交所股價在期內上升，最新溢價已收窄至只有約7.2%。

而且，部分倫交所股東認為，現金部分只佔24%，其餘均為換股，並不吸引。但除了不滿收購作價，倫交所股東同時認為，監管機構未必批准及倫交所不應放棄收購數據公司Refinitiv。

擬增至每股100英鎊

倫交所在港交所提出收購後不久，即拒絕了收購提議，理由是香港政治動盪，以及潛在的監管問題等等。港交所則聘用投行瑞銀和匯豐，協助游說倫交所股東相信其收購的益處，同時亦先後約見多名倫交所股東。