百威掛牌一周升13% 10認購證價外變價內

上周五百威收報30.5元，現時市面上有23隻百威認股證，當中10隻已變為價內，行使價最低的認購證為百威瑞銀零三購B（11274） ，行使價為25.58元，距離現價約16.1%。現時最活躍的兩隻百威認購證，均在價外，分別由海通及高盛發行，行使價分別為33.8元及33.88元，意味投資者仍看好百威短期走勢。早前富時宣布，百威亞太納入旗下全球股票指數，並於10月9日生效。另一指數公司MSCI亦將百威亞太納入其MSCI全球股票指數，並於10月16日生效。恒指公司公布，百威亞太符合快速納入恒生綜合指數規則要求。

好倉累計淨流入2500萬元

耀才證券研究部總監植耀輝認為，百威股價與小米（1810）上市之初的走勢類似，上市前投資者較為看淡，上市後因被納入國際指數而一度炒上，不過百威的市盈率遠高於同行青島啤酒（0168）及華潤啤酒（0291），對股價走勢有保留。