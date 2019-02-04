道指升370點 夜期轉高水 看淡後市 恒指熊證街貨大增

明報記者 李哲毅

上周五道指升372點或1.4%，報26,573點；標指升41點或1.42%，納指升110點或1.4%。一周累計，道指、標指分別跌0.92%、0.33%；納指升0.54%。《禁蒙面法》上周六（5日）凌晨零時生效，最終ADR港股比例指數收報25,874，升52點或0.2%；恒指夜期跟隨外圍反彈，由低水198點反彈至高水18點，收報25,839點。

最活躍界內證上限價21000點

中國人壽（2628）ADR折合報18.3元，較港收市高1.31%；中海油（0883）ADR折合報11.64元，較港收市高0.9%。騰訊（0700）ADR折合報324.7元，較港收市高0.59%。

雖然恒指夜期及港股ADR回穩，但投資者仍以做淡為主，以界內證為例，上周五街貨量最多的恒指界內證，發行商為匯豐，上下限區間介乎18,000點至21,000點，街貨量達3098萬份，上周五恒指收報25,821點，即上限價距離界內約18.7%，即投資者普遍認為恒指仍會下跌。街貨量第二多的恒指界內證，上限價更只有18,000點。

植耀輝：中美貿談本地示威最關鍵

牛熊證方面，據摩通數據，上周五恒指熊證街貨量大增，重貨區是收回價介乎26,200至26,249點間的熊證，街貨量增2.5億份，相對期指張數增加約501張至1086張。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，上周五公布美國就業數據不算差，加上美股近日回落幅度較大，所以上周五出現借勢反彈。他提到，恒指夜期及新加坡黑期等多數跟隨美股外圍走勢，但近期恒指開市後走勢多數不跟隨外圍，因此雖然港股ADR及恒指夜期稍為反彈，但參考價值不大，港股周二開市表現仍要視乎中美貿易談判進展，以及周末本地示威活動的走向。

聯儲局本月減息1/4厘概率76%

美國就業數據向好，CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期美聯儲今月減息0.25厘的概率約76.4%。植耀輝認為，美聯儲本月未必會減息，要視乎即將公布的美國9月核心通脹。