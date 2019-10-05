傲玟主攻大單位 私人大堂顯身價

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

傲玟預計2020年11月落成，由6幢19至26層高大廈組成，共提供401伙，當中標準戶設375伙，全為2房及3房間隔，實用面積由848至1447方呎，其中標準3房單位佔254伙比例最高。

6660呎特色戶 九龍分層最大

值得一提的是，26個特色單位種類繁多，除了複式、連平台、連花園、連天台單位外，項目唯一的1房單位，位於1座27樓B室，實用面積達1442方呎。至於位處1座27至29樓連天台的A室「巨無霸」三複單位，採8房間隔，實用面積達6660方呎，連1615方呎天台及112方呎平台，最特別是在28樓設有室內泳池，單位更設迴旋樓梯及獨立電梯，媲美山頂大屋。

示位擺放大量名牌家具裝飾

發展商早前開放了三對示範單位（3個連裝修家俬及3個交樓標準），其中一個7座16樓A室，實用面積1397方呎，客飯廳面積達430方呎，整個單位擺放了大量藝術品及名牌家具作裝飾，高貴之餘不失個人風格，而長方形的主人套房，連套廁面積約270方呎，可擺放加大碼大牀，房間也設了隔音窗。另外兩間細房面積各130方呎左右。

廚房配備一系列國際名牌家電及爐具。若對比連裝修單位及交樓標準單位，可見交樓標準單位的廚房外設有一個餐飲區，設咖啡機、酒櫃及小型吧枱，而連裝修單位內，設計師把餐飲區移除，令單位的玄關位置增大，增加大宅氣派。

另一對3房示範單位則是3座23樓B室，實用面積1255方呎，單位以芥末黃、銀及灰三色混搭出室內色調，客飯廳面積近350方呎，方便擺放家具，主人套房面積亦有約250方呎，門口位置用作衣帽間，放置了大型衣櫃，設計師亦把其中一個套房改設為閱讀區，增加空間感。另外一對2房2套示範單位，為實用面積887方呎的6座16樓D室，設計師把原本附設在廚房的儲物室改裝成小酒吧，儲存紅酒及雪茄，亦可作早餐區之用。

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