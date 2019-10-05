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2019年10月5日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
超人四叔鬥捐 10億助中小企借地建屋 大孖沙齊捐獻 學者：還要看政府怎解決風波
話你知：港府8月加碼兩基金 支援中小企拓市場
9月港PMI微升至41.5 金融海嘯後第二低
港交所提購案臨死線 倫交所股東：須提價兩成
一品雞煲再申上市 稱示威有負面影響
落實禁蒙面法 恒指曾倒插500點 收市低位反彈200點 本地股重災
謝瑞麟料中期少賺逾九成
銷售數據佳 內房逆市爆上
貝萊德增持匯控 超平保成最大股東
證監會獲准取消匯創前高層董事資格
理柏：強積金9月人均賺2022元
美新職工資放緩 憧憬再減息 經濟師：反映企業對前景審慎
新iPhone銷情佳 蘋果早段漲逾1%
彭博：WeWork母裁2000人
富臨老闆繼續shopping買仙股
CCL四大指數齊跌6周 海嘯後首見 禁蒙面法影響料最快月底反映
大埔中心跌穿400萬 今年屋苑新低
新地東成里項目申建1955伙增3倍
新地牽頭長沙灣潤發倉項目 申增507伙住宅
恒大‧珺瓏灣上載樓書 201呎起
中原優化數據 樓市片區劃分172個分區
陸振球：商廈空置飈 或預示裁員潮
周末睇樓好去處
傲玟主攻大單位 私人大堂顯身價
室內泥地網球場全港獨有
區內豪宅新盤年底前登場
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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超人四叔鬥捐 10億助中小企借地建屋 大孖沙齊捐獻 學者：還要看政府怎解決風波
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