恒大‧珺瓏灣上載樓書 201呎起

最細單位面積細絕掃管笏

據樓書顯示，第1期由2座分層住宅大廈（分為1座、1A座、2座、2A座）及22幢洋房組成，提供754伙，關鍵日期為2021年5月；分層單位實用面積由202至800方呎，另22幢洋房實用面積2260至2420方呎。至於第2期，則由2座分層住宅大廈組成（分為3座、3A座、5座、5A座），提供1228伙，單位實用面積201至475方呎，預計關鍵日期為2021年8月，當中3A座地下J、M室，實用面積同為201方呎，屬開放式間隔，為恒大‧珺瓏灣最細的單位，並為繼OMAOMA提供實用面積250方呎的開放式單位後，目前掃管笏區內最細的單位。

愛海頌最快下周二開價

與此同時，長實（1113）及市建局合作、單位總數876伙的深水埗愛海頌，昨日亦上載樓書，發展商最快下周二先開放示範單位，並隨即開價，首批預料涉及約180伙，有機會於本月中開售，並成為第4季首個開售的新盤。據樓書顯示，項目由4座住宅大廈組成，提供876伙，關鍵日期為2021年6月30日；單位實用面積由474至785方呎，其中兩房戶有658伙，佔全盤總數75%、三房戶則設有218伙，佔全盤總數25%。