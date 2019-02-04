新地牽頭長沙灣潤發倉項目 申增507伙住宅

擬建7幢住宅提供3647伙

城規會文件顯示，上述項目分兩個地盤作發展，地盤將興建1幢不多於42層高（包括2層地庫及3層平台）的綜合大樓，而地盤2興建6幢不多於45層高（包括2層地庫及3層平台）的綜合大樓，共提供3647伙。另提出優化發展計劃，計劃將荔發街關閉，發展為一條闊17米的園境行人通道，當中包括兩旁設置商店，以及於兩個地盤中間設計一條約7米闊、24小時開放予以公眾使用的通道，項目中的社福設施發展維持不變。

另有財團就土瓜灣木廠街9至17號及宋皇臺道90至92號、100號工廈，向城規會申請作綜合商住項目發展，項目佔地約9.03萬方呎，現為綜合發展區用地。城規會文件顯示，財團擬分2期發展，木廠街9號為第1期發展，擬建1幢24層高綜合大樓，提供120個、平均面積341方呎住宅單位，涉5.52萬方呎。另大廈約7層樓面用作安老院舍，涉近5萬方呎。木廠街11至17號等為第2期發展，將建3幢27層高商住物業，提供840個、平均583方呎的住宅單位，涉58.62萬方呎，整個發展涉80.89萬方呎。