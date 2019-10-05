新地東成里項目申建1955伙增3倍

城規會文件顯示，項目位於元朗東成里丈量約份第115約地段第592號C分段第1小分段A分段等，地盤面積35.2萬方呎，住宅部分以2.68倍發展，擬建8幢8至31層高（包括2層地庫）大廈，提供1955個、面積483方呎住宅單位，當中部分單位採取長者友善設計，涉及94.36萬方呎。另地盤的東北部分將設有一個約2.58萬方呎園景區，用以加強緩衝效果。

建「跨代共居房屋」

非住宅部分方面，新地擬於地盤南端發展為一個社區樞紐，以0.117倍發展，將建2幢3至4層（包括2層地庫）物業，包括以供長者社區護理及照顧服務為主的健康中心，另亦設商店及服務、食肆、幼兒園，以及有蓋車輛佔停車處，涉4.09萬方呎，項目預計2025年落成。

申請人指出，「跨代共居房屋」計劃概念是透過在屋苑層面提供相關的社區及鄰舍支援，並與該區其他現有或已計劃的長者護理及醫療服務提供者合作，全方位照顧長者的需要，而東成里項目附近也有相關安老設施，故優化項目的發展作「跨代共居房屋」，以實現居家安老。申請人亦強調，擬議的「跨代共居房屋」計劃模式並不要任何公帑或政府資源，希望成一個試點計劃，推動跨代共融。

資料顯示，上述元朗東成里項目早於2014年5月獲城規會批准以約0.37倍地積比發展，獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房，涉約13萬方呎樓面。

新地同年8月向城規會提交修訂方案，放棄洋房發展，改作低密度分層住宅，並提高地積比至約0.74倍，擬建455伙平均面積約581方呎的住宅，涉樓面約26萬方呎，修訂方案亦於2016年獲通過。