大埔中心跌穿400萬 今年屋苑新低

同時，荃灣中心亦有2房戶跌穿400萬元沽出。市場消息指，荃灣中心19座低層H室，實用面積374方呎，屬2房間隔，新近以約399萬元售出，實呎10668元，成交價略低市價約5%；原業主於1991年以57.5萬元購入，持貨28年，帳賺約341.5萬元，單位升值近8倍。

郭鶴年家族

3200萬沽羅便臣道80號

社會動盪下，有名人沽貨套現離場。土地註冊處資料顯示，由郭鶴年家族成員、嘉里集團董事長郭孔丞胞姊郭綺光（KUOK RUTH）持有的西半山羅便臣道80號豪宅2座高層B室，於上月底連同一個車位以3200萬元易手，以單位實用1032方呎計，實呎3.1萬元。郭綺光於2010年底以2,160萬元購入，持貨近9年，帳面獲利1,040萬元或48%。

玖瓏山東環4伙淪銀主盤

另外，樓市前景未明，市場有單位淪為銀主盤個案。市場消息指，有投資者斥資5140.7萬元，於2015年分別購入沙田九肚玖瓏山及東涌東環，合共5個單位；擬因資金出現壓力，當中4伙於近日淪為銀主盤，最新銀主叫價約5030萬元放售。