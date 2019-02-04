CCL四大指數齊跌6周 海嘯後首見 禁蒙面法影響料最快月底反映

明報記者 林可為

可留意的是，上半年樓市暢旺，CCL四大整體指數曾於4月初連升7周，為逾11年首見，CCL當時報180.16點，是去年11月後再破180點關口，期內累升5.44%。翻查資料，CCL四大整體指數曾於2008年金融海嘯、2003年SARS期間，錄得連續下跌6周的紀錄。至於最新公布的數據，CCL報182.24點，按周跌0.23%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報183.47點，按周跌0.26%；CCL（中小型單位）報182.36點，按周跌0.26%；三大整體指數同樣為24周、即約半年來新低，兼連跌6周，分別累跌3.26%、3.63%及3.43%。

海嘯SARS

曾現4指數齊跌6周

與此同時，CCL（大型單位）報181.63點，為22周新低，按周跌0.10%，連跌7周共2.51%。分區指數方面，本周呈二升、二跌局面，當中九龍CCL Mass報179.74點，為25周新低，按周跌0.54%，九龍樓價已連跌3周共1.51%，跌勢有加快迹象；新界東CCL Mass報191.37點，為24周新低，按周跌1.53%，連跌2周共1.89%。另一方面，新界西CCL Mass報167.05點，按周升0.47%，連升2周共0.54%，反映該區樓價稍為回穩；另港島CCL Mass報188.16點，按周升0.25%，連跌2周後亦輕微回升。

周末預約睇樓量跌14%

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，今次發表的數據，主要是反映9月9至15日、中秋節當周的具體市况。換言之，特首林鄭月娥宣布通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，而引發的激烈衝突對樓市的影響，仍未反映，預計本月底公布數據將反映有關影響。

在社會氛圍因《禁蒙面法》生效而再次急劇惡化下，今明兩天二手樓盤預約睇樓量亦受影響；美聯公布，周末兩天15個指標二手屋苑的預約睇樓量共錄約384組，較上周末446組按周下跌62組或13.9%。若連同重陽節，一連三天指標屋苑預約睇樓量錄得約522組水平。美聯住宅部行政總裁布少明表示，社會不明朗因素未釋除，買家入市步伐勢受影響。