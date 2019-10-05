新iPhone銷情佳 蘋果早段漲逾1%

追加訂單集中最廉宜機款

一名直接了解訂單情况的消息人士稱，今年秋季比預期忙碌，而蘋果原先的訂單數量相當保守，較去年的新iPhone還要少，但在追加訂單後，iPhone 11 系列的預計產量將高於去年的新機水平。消息指，追加的訂單集中在最廉宜的iPhone 11及11 Pro機型，最貴的11 Pro Max訂單輕微下調。訂單的調整，似乎反映蘋果行政總裁庫克以較廉宜的機型吸引消費者的戰略奏效。9月推出的iPhone 11，是蘋果歷來首次下調升級機型的價格。庫克形容，iPhone 11的開局非常強勁。他預期智能手機市場將迎來新的增長周期。蘋果股價今年上漲近40％，接近去年10月的紀錄高位。

銷售情况似乎反映iPhone表現回勇。回顧去年iPhone XR上市僅數周，蘋果就要求供應商取消額外的生產。

供應商如今保持審慎，稱現在需求雖然不錯，但不能過分樂觀，因為訂單水平未必能夠維持，寄望今年的銷量高峰期比去年長。

郭明錤：明年低價機可搶佔市場

分析指，暫時刺激需求的因素之一，是美國政府對中國進口電子產品徵收的10％關稅，由9月延至12月中才實施，令中國生產的iPhone 11暫未受關稅影響，可應付美國感恩節及聖誕節旺季的需求。著名蘋果分析師、天風國際郭明錤預計，蘋果將在明年春發布iPhone SE2，大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，售價料可低至399美元，以低價搶佔市場份額。

（綜合報道）

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