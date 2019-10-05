美新職工資放緩 憧憬再減息 經濟師：反映企業對前景審慎

美股早段上漲，道指升190點，蘋果早段升近2%。科技股普遍向上。數據穩定緩和市場對經濟放緩的憂慮，國際油價昨升約1%。

股油齊漲 科技股普遍揚

牛津經濟研究院的美國首席經濟師達科（Greg Daco）稱，上月薪酬增長只是冷卻，而不是凍結，反映企業考慮招聘及加薪時更為審慎，因為它們向顧客轉嫁成本的能力有限，但它們仍需招聘員工。把失業人口加上放棄尋找工作及找不到全職而被迫兼職的廣義失業率，上月下降0.3個百分點，至6.9%，相當接近6.8%的歷史低位。西班牙裔及非洲裔美國人的失業率也處於歷史低位。

失業率見半世紀新低

對上兩個月的非農新增職位獲向上修訂。8月職位由13萬升至16.8萬，而7月職位由15.9萬升至16.6萬。兩個月職位合共上修4.5萬個。儘管如此，今年職位增長已顯著放緩。今年迄今每月平均職位增長16.1萬個，而去年同期為22.3萬個，預示職位增長步伐可能開始放慢。

美國商務部公布，8月貿易逆差擴大至549億美元，略高於預期。不過美國對華逆差收窄，由7月的296億美元降至289億美元。這主要由於美國期內對華出口增至100億美元，為5個月新高。

市場關注下周展開的中美貿易談判之際，歐盟暗示不會立即對美國本月中實施的新關稅採取報復，以避免爆發更廣泛的貿易戰。

世界貿易組織（WTO）之前授權美國，可為歐洲空巴的非法補貼，向歐盟價值75億美元的貨品徵收最高100%的關稅。歐盟委員會的貿易事務發言人羅薩里奧（Daniel Rosario）表示，歐盟更希望通過協商解決這問題。

歐盟官員表示，願意暫時接受美國對商用飛機加徵10%關稅，對農產品和其他貨品加徵25%關稅，因為對許多歐盟成員國來說，寧可忍受此輪關稅的短期痛苦，也不要激怒美國總統特朗普使其對汽車加徵關稅。

8月貿易逆差擴大 超預期

面對經濟增長放慢，印度央行昨將回購利率由5.4厘下調至5.15厘，利率降至2010年以來最低，也是印度今年第5次減息，以提振經濟。該國第二季由於消費者和企業支出減少，經濟增長放緩至5%，為6年最低。

（綜合報道）

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