銷售數據佳 內房逆市爆上

碧桂園收升2.77% 曾見10.56元

中小型股份亦見炒上，合景泰富（1813）收升4.78%、新城發展（1030）升2.72%、禹洲（1628）升2.6%、中駿（1966）升2.54%、中海外宏洋（0081）升1.96%、旭輝（0884）升1.94%、富力（2777）升1.67%、時代中國（1233）升1.64%、雅居樂（3383）升1.56%不等。

時代中國首9月銷售升兩成

最新公布數據的時代中國今年首9個月累計的合約銷售額為506.63億元（人民幣，下同），較去年首9個月的423.38億元升19.7%，已完成全年目標750億元的67.6%。單9月份的合約銷售額為75.23億元，較去年9月份單月的合約銷售額57.32億元按年升31.2%。

正榮地產（6158）的首9個合約銷售額為900.1億元，單9月份的合約銷售額為108.02億元。融信中國（3301）的首9個合約銷售額為為939.8億元，按年升14.3%，單9月份的合約銷售額為134.88億元，按年升83.2%。