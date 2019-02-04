落實禁蒙面法 恒指曾倒插500點 收市低位反彈200點 本地股重災

明報記者 歐陽偉昉

夜期未止跌 曾低水逾百點

恒指昨日早段曾升59點，但隨後倒跌，午後約2時開始跌幅收窄，當時傳出多項傳聞，包括宵禁、停課及無法上網等。恒指在2時17分見全日低位25,612點，跌498點。但隨後跌幅收窄，收市時較低位約反彈200點。

分析師估「國家隊」尾市入市維穩

光大新鴻基財富管理策略師溫傑估計，昨日下午有「國家隊」入市維穩，不過香港和外圍經濟皆不穩下，亦未能支持太久。港股昨日曾低見25,612點，接近9月初政府正式撤回《逃犯條例》修訂時的25,500點水平，溫傑認為後市能否守住25,000點相當關鍵，若果失守，連去年10月底的低位24,500點相信也難以守住，未來本港零售股和地產股將繼續疲弱。

國指昨日收報10,147點，跌0.72%，大市主板成交683.96億元。近日在示威開始前，全港多個商場停止開放，昨日本地地產股再被《禁蒙面法》拖累下跌，新鴻基地產（0016）跌2.89%，為跌幅最大的藍籌股，持有多個旅遊熱點商場的九龍倉置業（1997）跌2.31%，太古地產（1972）跌1.8%。另外，多次因示威關閉車站的港鐵（0066），昨跌1.91%。

新地挫2.89% 跌幅最大藍籌股

本地金融股亦同樣下跌，受累內地旅客減少來港購買保險的友邦（1299）下跌1.41%，為拖累恒指最多的藍籌。銀行股普遍跌，中銀香港（2388）跌2.08%，恒生（0011）跌1.97%，匯控（0005）跌1%。澳門旅遊局公布十一黃金周首3日內地訪客數字增幅較去年放緩，濠賭股銀娛（0027）跌2.7%，金沙中國（1928）跌2.34%。謝瑞麟（0417）發出盈警，昨急跌10.67%。

致富資產管理業務兼投資研究主管鄧澤堂認為，影響港股的因素，包括中美貿易關係、外圍經濟放緩、香港社會局勢等未有改善。昨日本港增加新的變數，不知道會否令局勢進一步升溫，加上臨近三日長假期，因此在政府宣布召開記者會後，先行順勢沽貨離場。他認為局勢未進一步明朗下，有機會下試25000點以下，暫時未見市場有樂觀情緒。