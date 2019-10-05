一品雞煲再申上市 稱示威有負面影響

集團在招股文件中指出，香港各區出現一連串公眾集會和抗議活動，導致光顧餐廳的顧客數量以及顧客的消費總額減少，從而對營運業績帶來負面影響。

資料顯示，一品發展於香港火鍋發展市場市佔率為2.3%，排名第五。去年底集團錄得溢利及全面收益2290萬元，按年跌13.7%，是連續第二個財年溢利錄得跌幅。

FriendTimes下限定價 暗盤曾升逾一成

內地手遊股FriendTimes（6820）（內地稱「玩友時代」）昨日公布以招股價下限每股1.52元定價，一手中籤率50%。該股共發行3.3億股，集資5億元，香港公開發售錄得6.95倍超額認購，將於下周二（10月8日）掛牌上市。

輝立數據顯示，昨日該股暗盤高見1.68元，升幅最多達10.5%，收報1.53元，較定價僅微升0.66%，總計錄得686萬元成交。

近日多隻新股陸續有來，內地印刷電路板組裝供應商信懇智能（1967）昨截止招股，每股招股價介乎2至2.5元，每手入場費5050.39元，料最多集資1.56億元。正在招股的有香港保安服務供應商國際永勝（8441），每股0.32至0.39元，每手1萬股，入場費3939.31元，最多集資7800萬元。

現深圳掛牌 泰格醫藥傳明年港上市

外電彭博社昨引述消息人士報道，內地醫藥研發試驗服務提供商泰格醫藥亦考慮最快明年來港上市。泰格醫藥現時於深圳掛牌，報道指其將集資5億美元（約39.2億港元）至7億美元（約54.9億港元）。消息人士表示，上市有助於公司擴大投資者基數，並可以為潛在的併購集資。泰格醫藥旗下美國子公司方達控股（1521）今年5月底已經在港掛牌，上市價3.2元，方達控股昨收報4.81元，跌4%。