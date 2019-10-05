港交所提購案臨死線 倫交所股東：須提價兩成

港交所下周三前須提正式收購

按英國上市條例，港交所須於本月9日或之前對倫交所提出正式收購，否則要約將視為無效。外電路透社昨報道，港交所接觸總計持倫交所3%股權的3名股東，希望其可支持收購計劃，惟股東希望港交所可提高現金比例及收購價。受訪股東之一木星資產管理全球股票基金經理Guy de Blonay表示，港交所須將收購價提升至每股90至100英鎊，股東才會認真考慮。彭博數據顯示，木星資產管理持有倫交所0.67%。

於初步提議中，港交所提出的價格為每股83.61英鎊，其中現金僅佔約25%，其餘為港交所股票。倫交所昨日開市報73.1英鎊。港交所昨日收報226元，跌1.48%。

路透社引述接近交易的銀行消息指，該銀行人士同意每股90至100英鎊的範圍是大多數倫交所投資者的目標價，並指港交所已經尋求融資，試圖達到更高的收購價。港交所回覆本報查詢表示不評論市場消息，對收購進展的問題亦表示無回應。

英投資機構：港倫合併 協同效應不足

本報查詢倫交所小股東英國投資機構Quilter PLC，根據彭博數據，其持有倫交所股權0.2%。Quilter Cheviot股票研究分析師William Howlett Howlett回應指，考慮與港交所見面，但收購總體出價需提高，更高現金比例亦有幫助。他表示，現階段更偏好倫交所收購Refinitiv的交易，因其可以帶來高盈利增長，又可以增加對美國及新興市場等高增長的接觸；反觀港倫合併，則顯得協同效應不足。