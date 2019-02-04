9月港PMI微升至41.5 金融海嘯後第二低

料第三季經濟按年收縮3%

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，本港第三季度PMI平均值為42，觸及2009年初全球金融危機高峰點的低位，並大致反映香港第三季經濟按年收縮3%。他又稱，業務量繼續受長期的政治示威活動影響，其中以旅遊業和零售業最受波及，並引述企業指，美中貿易緊張持續也是經濟下行原因之一。

就業指數連跌兩月 悲觀情緒升溫

IHS Markit指，9月份新業務量繼續急劇惡化，惟跌幅已較8月份放緩銷情持續轉差，導致第三季尾的商業活動進一步緊縮，雖然9月的產出量跌幅較8月份放緩，但為2009年初以來第二大跌幅。就業指數連續第二個月下降，惟職位的裁減速度尚算輕微，但亦較8月份加快。

香港營商環境持續惡化，企業仍然憂慮美中貿易緊張與本土示威活動對經濟活動的影響，進一步動搖9月份的商業信心，更多公司看淡未來一年的產出前景，經營預期指數跌破自2012年4月推出以來的最低水平。