超人四叔鬥捐 10億助中小企借地建屋 大孖沙齊捐獻 學者：還要看政府怎解決風波

明報記者 李哲毅

配合政府支援中小企措施發放

以往李嘉誠基金會主力支持教育和醫療及其他慈善項目，今次是罕有以基金會名義支持中小企。李嘉誠基金會表示，全球經濟放緩，加上本地經濟面臨前所未有的挑戰，為支持本地中小企渡過時艱，紓緩壓力，基金會將捐資10億元，基金會主席李嘉誠表示，捐資將配合政府新宣布的20億元中小企備用資金，期望這10億元能起帶頭作用。財政司長陳茂波8月公布向兩個專門協助中小企開拓市場的基金額外撥出20億元（見另稿）。

八鄉農地建過渡房屋 借用7年

另一富豪恒地創辦人「四叔」李兆基宣布，將提供多項協助本港年輕人的措施，恒地發言人指，過去一兩年，李兆基已對社會作出多項捐助，涉逾10億元，並指作為香港的一分子會薄盡綿力，幫助香港及年輕人。

社會房屋方面，恒地現正研究借出旗下位於錦田八鄉的10萬平方呎農地，免費讓政府作興建過渡性房屋之用，為期最少7年，為1萬人提供居所；集團正準備捐出元朗等土地興建青年宿舍或其他社福用途的資助房屋之用。上月底新世界（0017）宣布將會捐出300萬方呎農地興建公屋、與社會企業「要有光」合作發展社會房屋。

恒地其他措施包括支持青年創業計劃，提供每項10萬元的貸款；加強資助舉辦青年外地交流計劃；廉價租用空間給社企、非牟利機構及藝發局；旗下仁安醫院慈善基金會增加撥款提供免費手術醫治。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，李嘉誠的捐款若能針對性幫助酒店、餐廳等受影響企業取得周轉資金，確實有助中小企渡過短期難關，但長遠仍視乎政府如何解決本地社會運動風波。

莊太量又稱，過往恒地亦有捐地建屋，但對紓緩整體樓價的作用有限。他解釋，市場需求龐大，難單靠本港富豪善舉改變市場結構，他認為，政府若希望幫助港人上車，最簡單做法是調低首期要求，認為現時按揭要求過於嚴格。