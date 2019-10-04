中區商廈空置率14年新高

明年租金或再跌13%

戴德梁行指出，全港甲級寫字樓吸納量自次季的513,697方呎，回落至第三季的295,214方呎，當中大部分成交位於港島東等非核心區，令中區空置率升至7.4%，為14年來新高，第三季中區甲級寫字樓租金繼續下調，按季跌幅達3.2％。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，第三季市場氣氛轉壞，目前影響市場的不明朗因素仍未見解決迹象，今季至2020年各區寫字樓租金展望均不容樂觀，預料中區租金於本季將續跌6%至8%，明年會再下跌8%至13%。

始創中心3層招租 原租客屋署

受社會運動影響，業主未敢貿然加租，由九建（0034）、鄰近旺角警署的太子始創中心，最新推出3層樓面招租，並用作醫務主題樓層，所涉樓層分別位於12、13及18樓。中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，現時13及18樓會以全層形式招租，面積分別約22,137方呎及17,471方呎，而12樓分為數個單位，面積約453方呎起，意向呎租約40餘元。資料顯示，有關樓層原租客均為屋宇署，於2017年簽訂為租約，呎租約42元水平，換言之，即現時叫租與兩年前租金水平相若。蕭氏亦指出，12樓已率先獲醫務集團承租約6000方呎，項目洽租反應理想。

銅鑼灣舖租按季跌7%

舖位市場方面，戴德梁行指出，第三季核心與非核心商舖租金全面下調，當中跌幅最勁為銅鑼灣，按季下跌7.0%，反映遊客減少及示威衝突對於商戶生計的影響，預期遊客人數本季未必有太大回升，因此銅鑼灣今年全年的租金跌幅或介乎11%至13%。