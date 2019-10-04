經濟

香港地產

下一篇 上一篇

中區商廈空置率14年新高

【明報專訊】社會衝突令部分企業暫停搬遷或擴充，拖累寫字樓市道。戴德梁行資料顯示，中區寫字樓上季空置率升至7.4%，創14年來新高，同期租金跌3.2%，該行預期明年中區商廈租金續跌8%至13%。

明年租金或再跌13%

戴德梁行指出，全港甲級寫字樓吸納量自次季的513,697方呎，回落至第三季的295,214方呎，當中大部分成交位於港島東等非核心區，令中區空置率升至7.4%，為14年來新高，第三季中區甲級寫字樓租金繼續下調，按季跌幅達3.2％。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，第三季市場氣氛轉壞，目前影響市場的不明朗因素仍未見解決迹象，今季至2020年各區寫字樓租金展望均不容樂觀，預料中區租金於本季將續跌6%至8%，明年會再下跌8%至13%。

始創中心3層招租 原租客屋署

受社會運動影響，業主未敢貿然加租，由九建（0034）、鄰近旺角警署的太子始創中心，最新推出3層樓面招租，並用作醫務主題樓層，所涉樓層分別位於12、13及18樓。中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，現時13及18樓會以全層形式招租，面積分別約22,137方呎及17,471方呎，而12樓分為數個單位，面積約453方呎起，意向呎租約40餘元。資料顯示，有關樓層原租客均為屋宇署，於2017年簽訂為租約，呎租約42元水平，換言之，即現時叫租與兩年前租金水平相若。蕭氏亦指出，12樓已率先獲醫務集團承租約6000方呎，項目洽租反應理想。

銅鑼灣舖租按季跌7%

舖位市場方面，戴德梁行指出，第三季核心與非核心商舖租金全面下調，當中跌幅最勁為銅鑼灣，按季下跌7.0%，反映遊客減少及示威衝突對於商戶生計的影響，預期遊客人數本季未必有太大回升，因此銅鑼灣今年全年的租金跌幅或介乎11%至13%。

相關字詞﹕屋宇署 旺角警署 始創中心 租金回落 舖位租金 寫字樓租金 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

傳立《反蒙面法》 恒指曾倒升150點 港鐵莎莎急漲 分析：不一定是好消息
傳立《反蒙面法》 恒指曾倒升150點 港鐵莎莎急漲 分析：不一定是好消息
大摩唱淡希慎九置「跑輸同業」
大摩唱淡希慎九置「跑輸同業」
大孖沙增持旗下公司股份 吳光正最重手 出資1768萬
大孖沙增持旗下公司股份 吳光正最重手 出資1768萬
外電：滔搏下限定價 集80億
外電：滔搏下限定價 集80億
美基金經理Bass：港經濟面臨嚴重下滑
美基金經理Bass：港經濟面臨嚴重下滑
瑞銀：家族本港設點無減
瑞銀：家族本港設點無減
標普：港府規管第三方 更利API發展 目前靠銀行自行監察 開放意欲低
標普：港府規管第三方 更利API發展 目前靠銀行自行監察 開放意欲低
貿發局：本月4展覽如常舉行
貿發局：本月4展覽如常舉行
張華峰晤劉怡翔 指孖展新規恐掀結業潮
張華峰晤劉怡翔 指孖展新規恐掀結業潮
貝萊德擬伙騰訊建投資軟件
貝萊德擬伙騰訊建投資軟件
恒大9月銷售831億新高 內房重現「金九銀十」 多有雙位升幅
恒大9月銷售831億新高 內房重現「金九銀十」 多有雙位升幅
TCL系重組無知會證監 致歉兼提全購
TCL系重組無知會證監 致歉兼提全購
濠賭股全線逆市升 澳博表現最佳
濠賭股全線逆市升 澳博表現最佳
皇璽逆市擴張 入股多個餐飲品牌
皇璽逆市擴張 入股多個餐飲品牌
華能新能源母企出手私有化
華能新能源母企出手私有化
美月中起向歐盟加徵關稅 補貼波音明年裁決 歐勢反擊
美月中起向歐盟加徵關稅 補貼波音明年裁決 歐勢反擊
美ISM非製造業見3年新低
美ISM非製造業見3年新低
三星關閉中國最後手機廠
三星關閉中國最後手機廠
張兆聰：港股似整固 小心特朗普孤注一擲
張兆聰：港股似整固 小心特朗普孤注一擲
張宗永：投行新人招聘條件 上街青年皆具備
張宗永：投行新人招聘條件 上街青年皆具備
技術取勝：新世界中線上試11元
技術取勝：新世界中線上試11元
盧駿匡：分段平淡倉 候反彈機會
盧駿匡：分段平淡倉 候反彈機會
VISA：港人過大海 使費多過去日本
VISA：港人過大海 使費多過去日本
新地打工皇帝 雷霆加薪至2805萬
新地打工皇帝 雷霆加薪至2805萬
劉思明：港股具承接 聯想築底蠢動
劉思明：港股具承接 聯想築底蠢動
周顯：港交所併倫交所 政治上不可行
周顯：港交所併倫交所 政治上不可行
譚新強：香港貴為war zone 樓市仍跑贏全球大城市！
譚新強：香港貴為war zone 樓市仍跑贏全球大城市！
湯文亮：現在買樓 如立危牆之下
湯文亮：現在買樓 如立危牆之下
港人移民查詢 較傘運顯著增 英語系國家最熱門 塞浦路斯馬耳他易入籍
港人移民查詢 較傘運顯著增 英語系國家最熱門 塞浦路斯馬耳他易入籍
12現樓一手盤加快推 趕空置稅前清貨 新地皇府灣21年洋房招標
12現樓一手盤加快推 趕空置稅前清貨 新地皇府灣21年洋房招標
愛海頌今上載樓書 首批料達180伙
愛海頌今上載樓書 首批料達180伙
花都2房買家撻訂 連使費損手20萬
花都2房買家撻訂 連使費損手20萬
第一城2房月租險守萬元
第一城2房月租險守萬元
規劃署不反對南灣道項目放寬高限
規劃署不反對南灣道項目放寬高限