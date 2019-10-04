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花都2房買家撻訂 連使費損手20萬

【明報專訊】社會衝突頻生，後市充斥不明朗因素，動搖買家入市信心。繼上月初北角和富中心有3房買家撻訂後，再有二手買家選擇撻訂離場。市場消息稱，粉嶺花都廣場5座中層A室，實用面積392方呎，2房間隔，上月底以517萬獲上車客承接，實呎13,189元，相關成交價當時已較銀行估價低約6%，惟新買家擔心後市，最終撻訂離場，連同已繳交的10萬元訂金及其他使費，料損手逾20萬元。

東濤苑3房未補價738萬 今年新低

據悉，上述單位業主現以520萬元重新放盤，即提價3萬元或0.6%。業主於2016年8月以376萬購入，若成功沽出，帳面可賺144萬元或38%。此外，向來盛產居屋王的筲箕灣東濤苑，最新有3房戶於未補價市場以低價沽出。市場消息稱，東濤苑B座低層9室，實用面積638方呎，屬3房間隔，新近以738萬元於居二市場售出，實呎11,567元，成交價為屋苑同類單位今年新低。同類戶曾於今年4月以838萬元沽出，即是次成交價較半年前低100萬元或12%。原業主2008年5月以213.2萬元（未補地價）購入，持貨11年，帳面獲利524.7萬元或2.5倍。

淘大2房555萬 亦今年新低

另市場消息稱，九龍灣淘大花園L座低層5室，實用面積356方呎，屬2房間隔，新近以555萬元售出，實呎15,590元，成交價為屋苑同類戶今年新低。原業主於2009年3月以138萬元購入，持貨10年，帳面獲利417萬元或3倍。

PARKSIDE 3房1188萬 一月跌8.5%

將軍澳THE PARKSIDE錄得本月首宗成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，THE PARKSIDE 2座高層B室，實用面積713方呎，3房套間隔，以1188萬元成交，實呎16,662元，成交價較上月同類戶低110萬元或8.5%；原業主2014年11月以838.5萬元買入，持貨5年，帳面獲利349.5萬元或42%。

相關字詞﹕淘大花園 東濤苑 花都廣場

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