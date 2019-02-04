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愛海頌今上載樓書 首批料達180伙

【明報專訊】國慶假期後，社會氣氛雖然持續不安，但新盤推售步伐未有放慢。長實（1113）旗下單位總數876伙的深水埗愛海頌，銷售進程入直路，預料今日上載樓書。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌擬下周初對外開放設於紅磡的示範單位，並同步公布開價和收票，首批料不少於180伙。

GRAND MARINI下周一次輪賣101伙

另會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，將於下周一（7日）重陽節假期次輪發售101伙。會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，日出康城9A期MARINI自8月推出以來累售512伙、套現逾39億元，GRAND MARINI售出140伙，後者會於重陽節公眾假期，進行第二輪開售101伙。

陳惠慈續稱，集團同系藍田茜發道1期涉及的413伙單位，現正待批預售，擬今年底或明年推出；另將軍澳日出康城9C期、即MARINI最後一期的503伙單位，同樣待批預售，有機會本年內推出。

泓碧擬明年初推現樓洋房

另一方面，內房碧桂園（2007）在港首個住宅項目、與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，項目13幢實用介乎3300至5300方呎洋房，部署明年初開放現樓示範洋房及發售。碧桂園營銷管理部營銷總監林曉箐表示，泓碧去年底推出至今累售372伙單位，套現約30億元，當中最高呎價單位為5座15樓B室，屬兩房連天台特色戶，實用599方呎，呎價為23,873元。

至於明年的推盤部署，林曉箐說，集團同系的九龍城賈炳達道重建項目，仍就補地價與政府商討中，估計明年可推出。

相關字詞﹕泓碧 愛海頌

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