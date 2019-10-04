12現樓一手盤加快推 趕空置稅前清貨 新地皇府灣21年洋房招標

明報記者 林可為

特首林鄭月娥去年6月公布「娥六招」，其中被視為最辣一招的一手物業空置稅，相關的《2019年差餉（修訂）條例草案》已於今年9月中刊憲，本月立法會復會後將會辯論，預料最快年底實施。事實上，皇府灣早於1998年推出，當年售出洋房的實用面積呎價介乎約1.6萬至1.9萬餘元水平。據了解，皇府灣當中的21、23、25及29號屋（實用3447至3483方呎），發展商之前保留以作收租，部分洋房早前租約期屆滿後，新地於今年6月重新上載皇府灣樓書。

入標者須備200萬本票

直至昨天，新地正式公布皇府灣的銷售安排，推出25號洋房於下周二（8日）招標，時間為當日中午12時至晚上7時；洋房實用3447方呎連706方呎花園，發展商提供最多樓價9%印花稅現金回贈，以及贈送全屋家俬，另亦提供備用第一按揭貸款，最高金額為樓價60%。此外，入標準買家須預備一張200萬元本票。

由34幢洋房組成的皇府灣，其最大的賣點是坐擁龜背灣和赤柱半島的山海景色，屋苑過去不乏名人業主，包括著名銀行家王冬勝、太子鐘錶珠寶主席鄧鉅明等人。

同區大潭道45號 呎價逼10萬

皇府灣的二手交投不算活躍，惟近日曾錄租務成交，屋苑一幢雙號屋，實用3447方呎，屬4房雙套間隔，以月租21萬元租出，實呎租金61元；以業主2014年購入價1.2億元計，租金回租率2.1厘。

至於南區近期最矚目的一手洋房成交，為樂聲電子（0213）旗下的大潭道45號，8月透過招標連售7號、8號洋房，當中實用4812方呎7號屋，成交價4.78億元，實呎9.93萬元，料為大潭一帶洋房新高呎價；另實用4751方呎8號屋，成交價4.38億元，實呎9.21萬元。

新地同系南昌站匯璽亦上載銷售安排，周日（6日）推出低座星鑽匯7A、7B室兩伙發售，單位實用1663及1960方呎，提供最高21%直減折扣，折實價4061.3萬及4807.6萬元，折實呎價2.4萬餘元。

另外，中小型展商亦加快促銷現樓餘貨，遠展（0035）已屆現樓的元朗洪水橋洋房項目珀爵，屋苑提供24幢洋房，去年底推出至今只售出1幢洋房，現為樓盤銷售代理的中原，將向買家提供價值68萬至88萬元的裝修及家具優惠，名額5個。