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港人移民查詢 較傘運顯著增 英語系國家最熱門 塞浦路斯馬耳他易入籍

【明報專訊】本港反修例運動持續，政治局勢發展漸趨失控，或使不少港人開始把移民由腦海中的想法實踐。衛達仕移民部主管藍慕仁（Mark Lanning）接受本報專訪時表示，近期港人對移民的查詢的確明顯增加，比起2014年雨傘運動時更多，又以愛爾蘭較多人查詢，特別是專業人士，皆因入場門檻相對較低，而且每年只需前往當地一次。

藍慕仁稱，近月接獲的移民查詢增加了兩成至三成，暫多只是查問移民相關資料，尚未有付諸行動，純粹預備作多一個選擇，但形容對比起2014年雨傘運動，今年的查詢更多。他稱港人一般都是尋求移民門檻不太高，坐「移民監」時間不會太長的地方。

衛達仕：近月移民查詢增逾兩成

整體來說，以塞浦路斯、馬耳他、葡萄牙、希臘和愛爾蘭等地備受歡迎，近期以愛爾蘭較普及，藍慕仁相信語言是其中一個原因，不少港人都傾向英語系國家。該國與葡萄牙，都特別受專業人士如銀行家和律師喜愛，皆因門檻較低，移居愛爾蘭入場費為100萬歐元（859萬港元），每年只需入境一次便可續期居留權，但要正式入籍過程則較為漫長。

衛達仕的客戶以高淨值人士較多，偏好可較快入籍，以及屬於歐盟一分子的的塞浦路斯和馬耳他。由於塞浦路斯護照條件較佳，可自由進出歐盟地區，故投資門檻較高達到200萬歐元（約1717萬港元），即使獲批後亦要再交15萬歐元捐款。不過，申請過程需時僅6個月，並只需在申請時入境一次登記指紋便足夠，其後更可在塞浦路斯外取得護照。入籍馬耳他需時約12個月，投資門檻為88萬歐元（755萬港元），當中65萬歐元為捐款。持有馬耳他或塞浦路斯護照後，同樣意味可於歐盟多國居留和工作，可用範圍更勝於葡萄牙和希臘的黃金簽證計劃。

如果對於一些年輕人來說，以上國家移民門檻都太高，全球又是否存在較低門檻，又容易尋找工作展開新生活的地方？藍慕仁也思考了一段時間才回應指，一般港人都會尋找英語系國家，但以熱門的美國為例，自總統特朗普上台後推行美國優先政策，取得工作簽證較以往困難。他指一般客戶都是先獲公司聘請，再移民往當地，又或者本身有業務、視移民為後備計劃，移至當地才尋找工作會較為冒險。而且，他的客戶一般都是在40至50歲時，期望帶同子女展開新生活移民，年輕人尚未累積足夠資本或工作經驗，往往難以滿足移民條件。

然而，也有一些較轉折，又相對門檻較低的方法移居外地。移民美國難度不低，但如果只是移居當地，E-2投資簽證為較容易方法，其容許外國人來美開設和營運公司，不限投資類型和規模，餐館或一般店舖都可，但簽證持有人只限於當地居住，要轉為永久居民，需透過其他簽證如EB-5投資移民簽證。惟藍慕仁指出，美國E-2投資簽證只限於部分國家人士申請，中港兩地並不在列。

島國格林納達可作跳板移居美國

不過，世界上也有其他地方可作「跳板」，再申請上述簽證。港人可透過其他國家如加勒比海島國格林納達（Grenada），取得當地居民身分後再轉往美國。單人移民格林納達門檻只為捐款15萬美元（117萬港元），一般需時6至8個月，而且無需要坐移民監。如果捐款達20萬美元，更可安排子女一同前往，以及申請人和其伴侶雙方父母，還有雙方30歲或以上的未婚兄弟姊妹。

計劃移民前宜先親赴當地了解

最後，藍慕仁提供一些建議給計劃移民的港人。他指有意者往往受親朋戚友意見影響，但要移民的最終是自己，要想清楚移民地方是否符合其要求，不要急於下決定，先做好功課。還有想清楚是否有實際需要，例如如美國旅遊簽證可逗留最多半年，本身外國人未持有綠卡又可以於當地置業，故對一些只會逗留當地數個月的港人而言，可能已經足夠，而不需申請綠卡。他又舉例指有些本港朋友計劃移民到希臘和葡萄牙，但親身前往當地後，便打消了念頭。

明報記者 王俊騏

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