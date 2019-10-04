湯文亮：現在買樓 如立危牆之下

不用減持物業 已是勝利者

近日收到不少所謂「筍盤」，物業代理在介紹那些「筍盤」時會強調業主已經大幅減價，比當日叫價大幅折讓25%至30%，差不多講唔買就笨。其實，現在的叫價的確是調低了，但相比市價亦只不過低了10%，如果現在急急落注，恐怕以後會蝕得很勁。所以，就算是物業代理話我蠢、有金都唔識得執，都不會改變現在我對樓市投資方法，就是不買不賣，盡力幫助有需要租客，希望大家可以渡過今次難關。樓價即使今日下跌，總有一日會回升，在我們來說，不用減持手上物業資產來渡過難關已經是勝利者。

示威沒解決迹象 用緊急法或產生更大問題

雖然有很多人話有危才有機，如果不是有示威活動，那些業主是不會減價賣樓，這亦是大多數物業代理促銷時所講的說話。我不反對有危才有機，但參與者一定要清楚危險的程度，不要說現在示威活動依然沒有解決迹象，就算是解決亦要睇用什麼方法解決，如果用《基本法》14條或18條，甚至用《緊急法》，解決之後會產生更大問題，甚至令香港的國際形象下沉，解決等於沒有解決。既然看不清危機，投資者就要做君子，就是不立危牆之下，簡單來說，現在買樓如立危牆之下。

我不是反對現在買樓，有需要又負擔得起是可以買樓，如果是「筍盤」更加一定要買，否則一世都不用買樓；「危牆」是很抽象的事，那是唔夠膽買樓的人用來推搪物業代理的說話而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]