周顯：港交所併倫交所 政治上不可行

不過，這當然不排除董事局拒絕，但股東同意啦。然而，股東同意，恐怕也不能過到政府這一關。

但最大的問題是，就算是政府批准了，那又如何呢？英國是一個主權國家，中國奈何不了它，如果我是英國，給中國收購了證券交易所，我會不動聲色，過幾年後，便造勢立法，說交易所不夠競爭力，因此要開放市場，引入競爭，多開幾個交易所，你又吹得我脹，掹得我長咩？

當有了競爭之後，外國勢力必然打不過本土勢力，因為他們在政治上的lobbying power強得多，外地投資者必定樣樣被指控，尤其是交易所呢家嘢，一旦做錯，只是訴訟，你已經輸了九成。

賺大錢須先控制政治

所以說，如果你控制不了一個國家的政治，就只能在該國作些細眉細眼的投資，對方不放在眼內，任你賺些小錢。反之，如果你想吃大茶飯，就必然要控制對方的政治，你看看，哪個國家可以成功進軍美國市場呢？一旦賺大錢，就會說你這裏那裏違規，法庭判你輸，罰都罰死你。

這些問題在香港，就不會發生，因為香港是無王管的地方，各國勢力都在此盤根錯節，好比上世紀三十年代的上海，互相牽制，誰也壓不了誰。但是，英國噃，它的宗主國是美國，除非你是紐約交易所去併購，咁就唔怕，中國人去買倫敦交易所？你以為英國人真的講法律，不講政治？未死過！

[周顯 投資二三事]