劉思明：港股具承接 聯想築底蠢動

恒指昨低開後最多跌233點、低見25,809點反覆向上，午後突然抽高，一度倒升150點，逼近26,200點回順，收報26,110點，升67點或0.26%；國指升0.37%。大市成交626億元，低於60天平均近兩成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率48比52，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為59比41，大市的買盤相對積極及動力較強，但相當集中，整體好壞參半，買賣盤均沒有明顯優勢。

世房展強勢 留意24元阻力

本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，大部分的變幅（升或跌）小於1%。原材料股全線下跌，平均跌近2%表現最差；緊隨的能源業、地產相關僅跌0.7%及0.6%。上升行業中，博彩及消閒升1.6%表現最強，其次內房、紡織及服飾、公共事業升逾1%。濠賭股向好，澳博（0880）升超過3%最勁，昨天提到中線跑贏的新濠（0200）亦有2%進帳。

內房上月銷售表現強勁，支持內房股向好。恒大（3333）收市公布上月銷售額按年增長超過三成，創單月新高；不過，該股走勢疲弱，不宜高追。相反，近期多次提到的世房（0813）展現強勢，昨再升逾3%領漲，但留意短線於24元料有阻力。此外，雅生活（3319）昨再升逾半成，中線已極為超買，回調壓力增。

此外，強勢的體育用品、醫藥股亦成追捧對象，安踏（2020）、李寧（2331）、康哲（867）、石藥（1093）昨天升超過3%。周一提到的敏華（1999）小回至4.8元已有支持，並破位而上；同樣受到中美貿易戰影響的聯想集團（0992），股價有轉強迹象，可以留意。

聯想旗下核心的個人電腦和智能設備業務，保持強勁增長，除了亞太區外，北美成為另一動力來源；今年首季度（截至6月底止）北美收入按年升兩成。集團旗下移動業務利潤持續改善，主要得益於戰略聚焦在拉丁美洲和北美等核心市場。中美貿易關係緊張，確實為集團帶來不少挑戰，但相信憑藉全球製造能力及均衡收入來源，有能力保持競爭優勢。

呈轉勢迹象 聯想有望破頸線

股價方面，聯想與其他電腦供應商HP、DELL，今年來呈現反覆向下走勢，但到8、9月有止跌回穩迹象。聯想於低位築起小雙底，底部更鞏固，昨天逼近頸線約5.65元，一旦突破，將有望上試6元甚至6.5元水平，可待破位企穩或回調上車，關鍵位置為5元及5.65元。

[劉思明 數據尋寶]