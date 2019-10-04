張兆聰：港股似整固 小心特朗普孤注一擲

媒體報道，政府欲以實施《禁蒙面法》加強阻嚇作用，令示威者人數減少。初步消息指，該法會禁止參與非法集會人士蒙面，但工作、醫療需要則可獲豁免，違者最高可被判監10年。從示威者角度看，蒙面被拉便要坐牢10年，而證明違犯《禁蒙面法》，也應該較違反《暴動罪》更容易成功檢控，理論上阻嚇力是大了。

但其實現在仍走出來的示威者，其實都冒着《暴動罪》坐牢動輒達10年的風險，即使警察基本上已實施戒嚴，公共交通全停，路過的市民都被打得頭破血流，但依然繼續進行激烈抗爭，反映他們都已視死如歸。法例上加辣，或許會令上街人數減少，但也可能令他們更加「豁出去」，更有決心與警察決一死戰。最壞情况是示威者更勇猛，警察實彈射殺示威者成為新常態，並且會愈來愈頻繁。

緊急法或動搖外資對港信心

此外，引用《緊急法》去實施法例，就是完全繞過立法會進行立法，先例一開，理論上可出現政府按自身需要而立法，警察就全力執法，法庭只能乖乖地根據法例判刑，由法治變成以法治國，執政者往後就可以為所欲為，也可能會動搖外資對香港的信心。

說回港股，連續幾天受到外圍消息和市况拖累而低開，但恒指在25,800點有一道很強的支持。部分內地媒體更以港股表現優於美股，認為是美國正走下坡，中國就欣欣向榮的佐證。近3個交易日表現勝美股是事實，但股市之間只拿幾天來比較，就得出誰強誰弱也是偏頗。回顧過去6個月，即使計及近日的亮麗表現，港股仍跑輸標普500指數超過13個百分點，過去3個月仍大幅跑輸，到近1個月來看則打成平手。港股短期的強勢，反映的更多是作為全球最差股市之一，已近乎跌無可跌。

貿戰出現重大利好概率低

當然，股市傳統智慧跌不下去就會升，投資者也可將此視作利好，問題是反彈力度能有多強。走勢上，恒指25,800點有支持，26,200點也有阻力，說是9月份大跌過後的短暫整固更為合適，後市仍有向下突破的可能。從幾個因素來分析，貿易戰出現重大利好的概率很低，一來過去每次達成協議，沒多久又再次失敗並互相加徵關稅，就算有好消息市場也有戒心。二來以中美雙方的姿態，很多核心的矛盾都無法解決，美方近期還要將香港問題混為一談，情况變得更為複雜。就算能達成協議，也會是極其有限的協議，例如中國買多些農產品，美國則在關稅上作少許讓步。

市場更看重的是金融戰發展。兩年下來，市場一直認為特朗普不敢做的事，最終都不斷成為現實，關稅稅率和涉及的範圍持續擴大，科技戰則全方位打壓華為。金融戰是兩敗俱傷，尤其是美國經濟與美股相關性很大，特朗普若真的出手，幾乎是放棄連任而跟中國玉石俱焚。理論上，現正面對彈劾威脅的特朗普，應將精力放在國內，外交事務則息事寧人。但他的談判策略一直都是讓局勢變得混亂，令對手無所適從。

在當前已疲於奔命之下進一步擴大戰線，反而更切合他的性格。根據傳媒報道，特朗普確實與議會領袖就此進行討論，若其他領域都無法壓低中國，有機會沽注一擲，而市場似乎並沒有為此作好準備。

[張兆聰 還看今朝]