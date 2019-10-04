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盧駿匡：分段平淡倉 候反彈機會

【明報專訊】近期恒指調整持續，並曾連續10個交易日以陰燭收市，反映勢頭偏弱，在本周一國慶假期前夕做好，但由於成交未見配合，因此可視為後抽。技術上，暫時未有明顯的見底反彈信號，9日RSI仍在30之上，表示暫時仍未到達超賣水平，預示後市仍存下行空間。至於短線市寬方面，雖然已進入超賣區，但參考過往幾次反彈，普遍跌近單位數才接近見底。如歷史重複，意味現時仍然有下行空間。

筆者身為技術派，在跌市之中當然是繼續奉行順勢而行，即是做淡指數及個股。在過去一個多月成績可算十分亮麗。股市上升必須有成交配合，但股市下跌，成交多寡亦可。換言之，出現跌市的難度會較升市低，加上前景佈滿陰霾，更加有利做淡。

不過入市時機亦很重要，一般而言最佳時機是在轉角市，即是早前恒指剛升到250天線後回落的第一、二天（見圖）。相對上，現時入市風險會相對較大，因為過去一段時間調整了不少，而且開始逐漸接近技術支持。現時應該是分段獲利的時機。

下個反彈浪或兩周內出現

此外，當跌勢剛開始時，速度會相對快，但接近見底時走勢會較為反覆，跌勢亦會開始轉慢。現時剛好是處於這個狀况。因此策略上應該逐步減持淡倉，等待機會博下一個反彈浪。從時間上來看，或會在大約兩星期內出現。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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