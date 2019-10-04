盧駿匡：分段平淡倉 候反彈機會

筆者身為技術派，在跌市之中當然是繼續奉行順勢而行，即是做淡指數及個股。在過去一個多月成績可算十分亮麗。股市上升必須有成交配合，但股市下跌，成交多寡亦可。換言之，出現跌市的難度會較升市低，加上前景佈滿陰霾，更加有利做淡。

不過入市時機亦很重要，一般而言最佳時機是在轉角市，即是早前恒指剛升到250天線後回落的第一、二天（見圖）。相對上，現時入市風險會相對較大，因為過去一段時間調整了不少，而且開始逐漸接近技術支持。現時應該是分段獲利的時機。

下個反彈浪或兩周內出現

此外，當跌勢剛開始時，速度會相對快，但接近見底時走勢會較為反覆，跌勢亦會開始轉慢。現時剛好是處於這個狀况。因此策略上應該逐步減持淡倉，等待機會博下一個反彈浪。從時間上來看，或會在大約兩星期內出現。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]