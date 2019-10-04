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經濟
2019年10月4日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
傳立《反蒙面法》 恒指曾倒升150點 港鐵莎莎急漲 分析：不一定是好消息
大摩唱淡希慎九置「跑輸同業」
大孖沙增持旗下公司股份 吳光正最重手 出資1768萬
外電：滔搏下限定價 集80億
美基金經理Bass：港經濟面臨嚴重下滑
瑞銀：家族本港設點無減
標普：港府規管第三方 更利API發展 目前靠銀行自行監察 開放意欲低
貿發局：本月4展覽如常舉行
張華峰晤劉怡翔 指孖展新規恐掀結業潮
貝萊德擬伙騰訊建投資軟件
恒大9月銷售831億新高 內房重現「金九銀十」 多有雙位升幅
TCL系重組無知會證監 致歉兼提全購
濠賭股全線逆市升 澳博表現最佳
皇璽逆市擴張 入股多個餐飲品牌
華能新能源母企出手私有化
美月中起向歐盟加徵關稅 補貼波音明年裁決 歐勢反擊
美ISM非製造業見3年新低
三星關閉中國最後手機廠
張兆聰：港股似整固 小心特朗普孤注一擲
張宗永：投行新人招聘條件 上街青年皆具備
技術取勝：新世界中線上試11元
盧駿匡：分段平淡倉 候反彈機會
VISA：港人過大海 使費多過去日本
新地打工皇帝 雷霆加薪至2805萬
劉思明：港股具承接 聯想築底蠢動
周顯：港交所併倫交所 政治上不可行
譚新強：香港貴為war zone 樓市仍跑贏全球大城市！
湯文亮：現在買樓 如立危牆之下
港人移民查詢 較傘運顯著增 英語系國家最熱門 塞浦路斯馬耳他易入籍
12現樓一手盤加快推 趕空置稅前清貨 新地皇府灣21年洋房招標
愛海頌今上載樓書 首批料達180伙
花都2房買家撻訂 連使費損手20萬
第一城2房月租險守萬元
中區商廈空置率14年新高
規劃署不反對南灣道項目放寬高限
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技術取勝：新世界中線上試11元
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【明報專訊】龍湖上望31元阻力大（圖）
信達生物可再挑戰28元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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