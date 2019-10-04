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張宗永 翼之聯想

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張宗永：投行新人招聘條件 上街青年皆具備

【明報專訊】香港的未來是屬於年輕人的，作為交棒者，我們究竟是希望見到一批怎樣的年輕人呢？

9月22日星期日《明報》「生活達人」版訪問了香港大學前副校長程介明，談青年政策，並且提及投行聘請員工的取向，我深有同感。

很多年前，程教授參加董班子研究人力需求，訪問過一些投行，研究銀行的招聘方針，發覺只有少數新人是學金融和會計的，當中有很多是念政治、古典文學，甚至是人類學。程介明說僱主希望新人能夠「懂得適應環境，敢於冒險，不斷學習」。他提出這次抗爭運動上街的，都具備了這些條件，「究竟是我們看不慣？或是他們走在時代的尖端？」

說到底這是權力鬥爭

我們都從這條路走過來，上一輩希望我們循規蹈矩，按他們的規範發展，有正確的價值觀。「好多年輕人都覺得是他們第一次做有意思的事，這是好難得的！我們做教育，夢寐以求就是希望他們有天可以擺脫功課擺脫考試，思考高層次的東西」。但欣賞之餘，程教授也提出批評，年輕人沒有一個清晰的理念自己是在追求什麼，「只是覺得『點解要打我哋』，full gear是被迫的，你估我好想啊？」

說到底，這是一個權力鬥爭，當權的是上了年紀的既得利益階級，他們按現有的規矩得到很大的好處，手上擁有的東西市場價值被肯定。如果換了遊戲規則，他們手上擁有的，有可能變得一文不值，這是多麼的難受。

我一點都不喜歡革命，亦不希望被奪權，但是每每用扭曲了的道理去說服下一代，已經行不通了。

用扭曲道理說服下一代 已行不通

程介明中學畢業於愛國中學培僑，有人將今次年輕人的反叛歸咎於通識科，自從特區政府取消了中史科作必修科之後，通識科是學生在課堂上認識中國近代史的唯一途徑，通識科教曉他們用批判思維去接觸歷史，至於這會否令學生變得愛國？倒是難說，「那麼大的一場運動又怎會因為一個科目而起呢？」

「你是否想香港變成上海？在香港一定會找到有些人好喜歡中共，亦有一些人很不喜歡中共，這才叫做香港！」我讀完程教授的訪問，感激香港仍然有些明理的人。

[張宗永 翼之聯想]

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